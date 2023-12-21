«Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Абхой» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Абха»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Хиляль»

Эта команда нынешний сезон проводит мощно. «Аль-Хиляль» находится на 1 месте таблицы, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Причем с реализацией у команды по традиции полный порядок. В 17 поединках чемпионата Саудовской Аравии забито 50 мячей.

В предыдущем туре команда переиграла «Аль-Вехду» (2:0). Результативен и Александар Митрович, отличившийся 15 голами.

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Матчи с «Абхой» для команды также складываются успешно. Из пяти последних поединков удалось извлечь четыре виктории при одном паритете.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Аль-Хиляль» просто-таки не видит конкурентов в чемпионате, и не собирается снижать победных темпов.

«Абха»

Эта команда нынче сражается за выживание в элите. «Абха» на текущий момент находится на 16 месте — как раз в зоне вылета.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 17 матчах игроки «Абхи» отправили всего лишь 19 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Абха» в родных стенах не сумела переиграть «АльХазм» (1:1).

Последняя виктория в чемпионате случилась еще в начале ноября. Да и вообще, выигрывает команда крайне редко: всего 4 победы.

Наверняка «Абха» постарается зацепиться за очки. Вот только в такой исход совсем не верится: слишком уж силен оппонент.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.10.

На викторию «Абхи» дают — 19.50, ничья оценена — в 8.80.

Лиде чемпионата явно не собирается откладывать дело в долгий ящик , так что ждем от хозяев успешного начала матча.

Наш прогноз — Фора «Аль-Хиляля» в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.