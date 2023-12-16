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    «Ланс» — «Реймс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Реймс»
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    Флориан Сотока
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Декабря 2023 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 23:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Ланс» находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.

    Причем с реализацией у команды имеются значительные трудности. В 15 поединках Лиги 1 забито всего 19 мячей.

    Коэффициенты матча Ланс — Реймс

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  • 1.873.804.20Бонус$9500
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    В предыдущем туре команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде «Ланс» зацепился за очки в матче с «Монпелье» (0:0).

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    А вот после того команда добыла викторию в заключительном туре Лиги чемпионов. «Ланс» переиграл «Севилью» (2:1) и теперь сыграет в Лиге Европы.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Ланс» явно намеревается подтянуться к зоне еврокубков.

    «Реймс»

    Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «Реймс» сейчас восьмой, правда, зачастил с поражениями: 6 неудач в 15 матчах.

    В плане реализации команда выглядит довольно неплохо. Забит 21 мяч, правда, и пропустил «Реймс» столько же.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Реймс» потерпел поражение от «Ниццы» (1:2).

    Вот только стабильности команде явно недостает. Она частенько теряет очки в матчах с не самыми сильными оппонентами.

    Наверняка «Реймс» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Реймса» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.91.

    Обе команды не блещут результативностью, так что кому-то точно явно не удастся отличиться.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.

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