«Ланс»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Ланс» находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.
Причем с реализацией у команды имеются значительные трудности. В 15 поединках Лиги 1 забито всего 19 мячей.
Коэффициенты матча Ланс — Реймс
В предыдущем туре команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде «Ланс» зацепился за очки в матче с «Монпелье» (0:0).
А вот после того команда добыла викторию в заключительном туре Лиги чемпионов. «Ланс» переиграл «Севилью» (2:1) и теперь сыграет в Лиге Европы.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Ланс» явно намеревается подтянуться к зоне еврокубков.
«Реймс»
Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «Реймс» сейчас восьмой, правда, зачастил с поражениями: 6 неудач в 15 матчах.
В плане реализации команда выглядит довольно неплохо. Забит 21 мяч, правда, и пропустил «Реймс» столько же.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Реймс» потерпел поражение от «Ниццы» (1:2).
Вот только стабильности команде явно недостает. Она частенько теряет очки в матчах с не самыми сильными оппонентами.
Наверняка «Реймс» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.91.
На викторию «Реймса» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.91.
Обе команды не блещут результативностью, так что
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.