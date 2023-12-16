«Ланс» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ланс»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Ланс» находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.

Причем с реализацией у команды имеются значительные трудности. В 15 поединках Лиги 1 забито всего 19 мячей.

Коэффициенты матча Ланс — Реймс 1X2Новым игрокам 1.873.804.20Бонус$9500

В предыдущем туре команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде «Ланс» зацепился за очки в матче с «Монпелье» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

А вот после того команда добыла викторию в заключительном туре Лиги чемпионов. «Ланс» переиграл «Севилью» (2:1) и теперь сыграет в Лиге Европы.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Ланс» явно намеревается подтянуться к зоне еврокубков.

«Реймс»

Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «Реймс» сейчас восьмой, правда, зачастил с поражениями: 6 неудач в 15 матчах.

В плане реализации команда выглядит довольно неплохо. Забит 21 мяч, правда, и пропустил «Реймс» столько же.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Реймс» потерпел поражение от «Ниццы» (1:2).

Вот только стабильности команде явно недостает. Она частенько теряет очки в матчах с не самыми сильными оппонентами.

Наверняка «Реймс» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.91.

На викторию «Реймса» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.91.

Обе команды не блещут результативностью, так что кому-то точно явно не удастся отличиться .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.