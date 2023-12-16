ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф Сонг ЯдонгЯдонг не ровня Яну и другим топам. Китайцу рано драться за титул Бруну ФернандешБольше не топ-клуб. «МЮ» оказался недостоин даже места в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Волки» загрызут аутсайдера

    «Дармштадт» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Дармштадт Прогнозы на Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Вольфсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вольфсбург»
    «Дармштадт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:30 мск. «Дармштадт» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Декабря 2023 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •

    «Дармштадт»

    Эта команда изначально виделась претендентом на вылет. Вот «Дармштадт» и находится на самом дне турнирной таблицы.

    Главным бичом команды является крайне слабая оборона. В 14 поединках чемпионата пропущено уже 37 мячей.

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Вольфсбург

    1X2Новым игрокам
  • 3.303.652.18Бонус$9500
    •

    В минувшем туре чемпионата «Дармштадт» снова потерпел неудачу. Команда уступила «Хайденхайму» (2:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    А вот до того команда уступила еще и «Кельну» (0:1). Да и вообще, в 14 матчах в пассиве «Дармштадта» уже 9 коллизий.

    Матчи с «волками» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух поражениях.

    «Вольфсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Вольфсбург» находится на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    В плане реализации у команды имеются заметные трудности. В 13 поединках удалось отличиться лишь 18 точными выстрелами.

  • Забытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас?
  • Целый ряд игроков, имена которых вы, возможно, не ожидали услышать, был номинирован на «Золотой мяч»
  • 12/12/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вольфсбург» в родных стенах минимально уступил «Фрайбургу».

    Да и из Кубка Германии «волки» вылетели. В 1/8 финала команда в овертайме пропустила единственный мяч от менхенгладбахской «Боруссии».

    Наверняка «Вольфсбург» будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера гости обязаны при любой диспозиции.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.25.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Дармштадта» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.77.

    «Волки» явно сильнее соперника, и наверняка постараются как можно скорее подняться в верхнюю часть таблицы.

    Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Денвер — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портленд — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Тигрес — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Араз — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Букша — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тан — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Леон — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Падерборн — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шальке 04 — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дармштадт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут аутсайдера
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры