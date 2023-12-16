«Дармштадт»
Эта команда изначально виделась претендентом на вылет. Вот «Дармштадт» и находится на самом дне турнирной таблицы.
Главным бичом команды является крайне слабая оборона. В 14 поединках чемпионата пропущено уже 37 мячей.
Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Вольфсбург
В минувшем туре чемпионата «Дармштадт» снова потерпел неудачу. Команда уступила «Хайденхайму» (2:3).
А вот до того команда уступила еще и «Кельну» (0:1). Да и вообще, в 14 матчах в пассиве «Дармштадта» уже 9 коллизий.
Матчи с «волками» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух поражениях.
«Вольфсбург»
Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Вольфсбург» находится на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги.
В плане реализации у команды имеются заметные трудности. В 13 поединках удалось отличиться лишь 18 точными выстрелами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вольфсбург» в родных стенах минимально уступил «Фрайбургу».
Да и из Кубка Германии «волки» вылетели. В 1/8 финала команда в овертайме пропустила единственный мяч от менхенгладбахской «Боруссии».
Наверняка «Вольфсбург» будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера гости обязаны при любой диспозиции.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.25.
На викторию «Дармштадта» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.77.
«Волки» явно сильнее соперника, и наверняка
Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.