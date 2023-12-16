«Дармштадт» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 17:30 мск. «Дармштадт» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дармштадт»

Эта команда изначально виделась претендентом на вылет. Вот «Дармштадт» и находится на самом дне турнирной таблицы.

Главным бичом команды является крайне слабая оборона. В 14 поединках чемпионата пропущено уже 37 мячей.

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В минувшем туре чемпионата «Дармштадт» снова потерпел неудачу. Команда уступила «Хайденхайму» (2:3).

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А вот до того команда уступила еще и «Кельну» (0:1). Да и вообще, в 14 матчах в пассиве «Дармштадта» уже 9 коллизий.

Матчи с «волками» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при двух поражениях.

«Вольфсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне также разочаровывает. Сейчас «Вольфсбург» находится на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В плане реализации у команды имеются заметные трудности. В 13 поединках удалось отличиться лишь 18 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Вольфсбург» в родных стенах минимально уступил «Фрайбургу».

Да и из Кубка Германии «волки» вылетели. В 1/8 финала команда в овертайме пропустила единственный мяч от менхенгладбахской «Боруссии».

Наверняка «Вольфсбург» будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера гости обязаны при любой диспозиции.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.25.

На викторию «Дармштадта» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.77.

«Волки» явно сильнее соперника, и наверняка постараются как можно скорее подняться в верхнюю часть таблицы .

Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.