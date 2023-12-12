12 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют ПСВ и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. ПСВ — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСВ

Голландский клуб уже гарантировал себе еврокубковую весну. Осталось выяснить, в какой именно плей-офф попадет ПСВ — Лиги чемпионов или Лиги Европы.

На данный момент команда набрала 8 очков в пяти встречах. ПСВ располагается на 2-м месте в таблице. Помимо «Арсенала», в этом квартете также выступают «Ланс» и «Севилья».

Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 2.403.752.70Бонус$9500

У ПСВ отличная выигрышная серия. Ранее клуб победил в восьми матчах подряд. Команда набрала прекрасную форму и радует фанатов зрелищным футболом в каждой встрече.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

ПСВ блестяще играет в чемпионате Голландии. В 15 турах одержаны 15 побед. Уже никто не сомневается в том, что клуб завоюет золотые медали.

«Арсенал»

Лондонский клуб великолепно провел групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Команда набрала 12 очков и досрочно пробилась в 1/8 финала.

Последний матч группового раунда не имеет турнирного значения для «Арсенала». Наверняка у гостей будут эксперименты с составом. Тренерский штаб может задействовать в Голландии ближайший резерв.

Ранее «Арсенал» разочаровал болельщиков в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой». «Канониры» до начала встречи являлись фаворитами, но добиться успеха не смогли. Подопечные Унаи Эмери оказались сильнее, выиграв поединок со счетом 1:0.

Из-за этой неудачи «Арсенал» по итогам 16 туров потерял лидерство в АПЛ. Команда опустилась на второе место в таблице, уступив первую строчку «Ливерпулю». Отставание «канониров» от команды Юргена Клоппа составляет одно очко.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСВ можно поставить за 2.50. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.70. Ничья оценена — в 3.85.

Хозяева должны порадовать поклонников в заключительном матче группового этапа.

Можно сделать ставку на победу ПСВ с форой (0) с коэффициентом 1.85.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.77.

А еще есть дерзкая ставка на матч ПСВ — «Арсенал» за 6.90.