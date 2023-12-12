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    Все новости спорта

    Голландский клуб может завершить групповой этап победой

    ПСВ — «Арсенал». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Арсенал»
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    Александр Зинченко
    12 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют ПСВ и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. ПСВ — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 12 Декабря 2023 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
    •  ПСВ 20:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    ПСВ

    Голландский клуб уже гарантировал себе еврокубковую весну. Осталось выяснить, в какой именно плей-офф попадет ПСВ — Лиги чемпионов или Лиги Европы.

    На данный момент команда набрала 8 очков в пяти встречах. ПСВ располагается на 2-м месте в таблице. Помимо «Арсенала», в этом квартете также выступают «Ланс» и «Севилья».

    Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон

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  • 2.403.752.70Бонус$9500
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    У ПСВ отличная выигрышная серия. Ранее клуб победил в восьми матчах подряд. Команда набрала прекрасную форму и радует фанатов зрелищным футболом в каждой встрече.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    ПСВ блестяще играет в чемпионате Голландии. В 15 турах одержаны 15 побед. Уже никто не сомневается в том, что клуб завоюет золотые медали.

    «Арсенал»

    Лондонский клуб великолепно провел групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Команда набрала 12 очков и досрочно пробилась в 1/8 финала.

    Последний матч группового раунда не имеет турнирного значения для «Арсенала». Наверняка у гостей будут эксперименты с составом. Тренерский штаб может задействовать в Голландии ближайший резерв.

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  • 09/12/2023

    • Ранее «Арсенал» разочаровал болельщиков в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой». «Канониры» до начала встречи являлись фаворитами, но добиться успеха не смогли. Подопечные Унаи Эмери оказались сильнее, выиграв поединок со счетом 1:0.

    Из-за этой неудачи «Арсенал» по итогам 16 туров потерял лидерство в АПЛ. Команда опустилась на второе место в таблице, уступив первую строчку «Ливерпулю». Отставание «канониров» от команды Юргена Клоппа составляет одно очко.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСВ можно поставить за 2.50. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.70. Ничья оценена — в 3.85.

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    Хозяева должны порадовать поклонников в заключительном матче группового этапа.

    Можно сделать ставку на победу ПСВ с форой (0) с коэффициентом 1.85.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.77.

    А еще есть дерзкая ставка на матч ПСВ — «Арсенал» за 6.90.

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    ПСВ — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. Голландский клуб может завершить групповой этап победой
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