ПСВ
Голландский клуб уже гарантировал себе еврокубковую весну. Осталось выяснить, в какой именно плей-офф попадет ПСВ — Лиги чемпионов или Лиги Европы.
На данный момент команда набрала 8 очков в пяти встречах. ПСВ располагается на 2-м месте в таблице. Помимо «Арсенала», в этом квартете также выступают «Ланс» и «Севилья».
Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон
У ПСВ отличная выигрышная серия. Ранее клуб победил в восьми матчах подряд. Команда набрала прекрасную форму и радует фанатов зрелищным футболом в каждой встрече.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
ПСВ блестяще играет в чемпионате Голландии. В 15 турах одержаны 15 побед. Уже никто не сомневается в том, что клуб завоюет золотые медали.
«Арсенал»
Лондонский клуб великолепно провел групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Команда набрала 12 очков и досрочно пробилась в 1/8 финала.
Последний матч группового раунда не имеет турнирного значения для «Арсенала». Наверняка у гостей будут эксперименты с составом. Тренерский штаб может задействовать в Голландии ближайший резерв.
Ранее «Арсенал» разочаровал болельщиков в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой». «Канониры» до начала встречи являлись фаворитами, но добиться успеха не смогли. Подопечные Унаи Эмери оказались сильнее, выиграв поединок со счетом 1:0.
Из-за этой неудачи «Арсенал» по итогам 16 туров потерял лидерство в АПЛ. Команда опустилась на второе место в таблице, уступив первую строчку «Ливерпулю». Отставание «канониров» от команды Юргена Клоппа составляет одно очко.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСВ можно поставить за 2.50. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.70. Ничья оценена — в 3.85.
Хозяева должны порадовать поклонников в заключительном матче группового этапа.
Можно сделать ставку на победу ПСВ с форой (0) с коэффициентом 1.85.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.77.
А еще есть дерзкая ставка на матч ПСВ — «Арсенал» за 6.90.