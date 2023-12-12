ПСВ сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:45 мск. ПСВ — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСВ

Голландцы уже в плей-офф, правда, выше 2 места не прыгнут. Так что отчетный поединок фактически не имеет турнирной интриги.

Правда, голландцы явно не хотят завершить групповой турнир с отрицательной разницей мячей. Да и отомстить за поражение в первом матче (0:4) желание у ПСВ огромное.

Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 2.403.752.70Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда ПСВ добыл легкую викторию. Дома команда переиграла «Херенвен» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В кадровом плане у голландцев фактически полный штиль. Все ведущие игроки в строю, да и с мотивацией у них полный порядок.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Голландцам уж точно палец в рот не клади, да и соперник явно приедет не в оптимальном составе.

«Арсенал»

«Канониры» также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. Причем даже в случае поражения в этом матче команда останется на 1 месте.

Команда Микеля Артеты в 5 матчах выиграла четырежды. Причем с атакой у лондонцев полный ажур: 15 точных выстрелов.

В своем последнем поединке «Арсенал» потерпел обидное поражение в рамках АПЛ. «Канониры» минимально уступили набирающей ход «Астон Вилле».

До того «пушкари» выиграли шесть матчей кряду. Да и обороняется команда в Лиге чемпионов весьма надежно.

Гости в этой встрече явно не будут особо усердствовать. Однако даже не в самом оптимальном составе лондонцы весьма сильны.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 2.55.

На викторию «Арсенала» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.94.

Голландцы проводят отличный сезон, к тому же мотивированы улучшить свои атакующие показатели в Лиге чемпионов .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора ПСВ во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.90. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.60.

Для остальных — более умеренный прогноз.