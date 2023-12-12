ПСВ
Голландцы уже в плей-офф, правда, выше 2 места не прыгнут. Так что отчетный поединок фактически не имеет турнирной интриги.
Правда, голландцы явно не хотят завершить групповой турнир с отрицательной разницей мячей. Да и отомстить за поражение в первом матче (0:4) желание у ПСВ огромное.
Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон
В своем предыдущем поединке команда ПСВ добыл легкую викторию. Дома команда переиграла «Херенвен» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В кадровом плане у голландцев фактически полный штиль. Все ведущие игроки в строю, да и с мотивацией у них полный порядок.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Голландцам уж точно палец в рот не клади, да и соперник явно приедет не в оптимальном составе.
«Арсенал»
«Канониры» также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. Причем даже в случае поражения в этом матче команда останется на 1 месте.
Команда Микеля Артеты в 5 матчах выиграла четырежды. Причем с атакой у лондонцев полный ажур: 15 точных выстрелов.
В своем последнем поединке «Арсенал» потерпел обидное поражение в рамках АПЛ. «Канониры» минимально уступили набирающей ход «Астон Вилле».
До того «пушкари» выиграли шесть матчей кряду. Да и обороняется команда в Лиге чемпионов весьма надежно.
Гости в этой встрече явно не будут особо усердствовать. Однако даже не в самом оптимальном составе лондонцы весьма сильны.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 2.55.
На викторию «Арсенала» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.94.
Голландцы проводят отличный сезон, к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора ПСВ во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.90. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.60.
Для остальных — более умеренный прогноз.