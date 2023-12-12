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    Все новости спорта

    ПСВ прибавит после перерыва

    ПСВ — «Арсенал». Дерзкая ставка за 6.90 на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Арсенал»
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    Люк де Йонг
    ПСВ сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 20:45 мск. ПСВ — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 12 Декабря 2023 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
    •  ПСВ 20:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    ПСВ

    Голландцы уже в плей-офф, правда, выше 2 места не прыгнут. Так что отчетный поединок фактически не имеет турнирной интриги.

    Правда, голландцы явно не хотят завершить групповой турнир с отрицательной разницей мячей. Да и отомстить за поражение в первом матче (0:4) желание у ПСВ огромное.

    Коэффициенты матча ПСВ — Арсенал Лондон

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    В своем предыдущем поединке команда ПСВ добыл легкую викторию. Дома команда переиграла «Херенвен» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у голландцев фактически полный штиль. Все ведущие игроки в строю, да и с мотивацией у них полный порядок.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Голландцам уж точно палец в рот не клади, да и соперник явно приедет не в оптимальном составе.

    «Арсенал»

    «Канониры» также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. Причем даже в случае поражения в этом матче команда останется на 1 месте.

    Команда Микеля Артеты в 5 матчах выиграла четырежды. Причем с атакой у лондонцев полный ажур: 15 точных выстрелов.

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  • 09/12/2023

    • В своем последнем поединке «Арсенал» потерпел обидное поражение в рамках АПЛ. «Канониры» минимально уступили набирающей ход «Астон Вилле».

    До того «пушкари» выиграли шесть матчей кряду. Да и обороняется команда в Лиге чемпионов весьма надежно.

    Гости в этой встрече явно не будут особо усердствовать. Однако даже не в самом оптимальном составе лондонцы весьма сильны.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 2.55.

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    На викторию «Арсенала» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.94.

    Голландцы проводят отличный сезон, к тому же мотивированы улучшить свои атакующие показатели в Лиге чемпионов.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора ПСВ во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.90. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.60.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ПСВ — «Арсенал»: прогноз, ставка (6.90), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. ПСВ прибавит после перерыва
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