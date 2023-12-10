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    «Ницца» быстро добьется своего

    «Ницца» — «Реймс». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Реймс»
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    «Ницца» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 15:00 мск. «Ницца» — «Реймс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Декабря 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 15:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Ницца» находится на 2 месте таблицы, отставая только от ПСЖ.

    Причем с реализацией у команды имеются проблемы. В 14 поединках Лиги 1 игроки «Ниццы» настреляли всего 14 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Ницца — Реймс

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    В предыдущем туре «Ницца» потерпела свое первое поражение в чемпионате. Команда с минимальным счетом уступила «Нанту».

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    Впрочем, оборона команды все равно сверхнадежна. В 14 матчах пропущено всего лишь 5 мячей.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Ницца» постарается сохранить нынешнюю вторую позицию в таблице.

    «Реймс»

    Эта команда сражается за высокие места. «Реймс» сейчас пятый, причем лишь на три пункта отстает от зоны Лиги чемпионов.

    В плане реализации команда выглядит вполне прилично. В 14 матчах игроки «Реймса» забили 20 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Реймс» сумел справиться с ершистым «Страсбургом» (2:1).

    Зато до того команда вчистую уступила «Ренну» (1:3). А вот поражение от ПСЖ (0:3) обнажило проблемы «Реймса» в обороне.

    Наверняка «Реймс» не будет действовать от обороны. Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Реймса» дают — 4.36, ничья оценена — в 3.70.

    Хозяева отлично обороняются, к тому же в родных стенах явно будут пытаться улучшить свои атакующие показатели.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.

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    «Ницца» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ницца» быстро добьется своего
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