«Ницца»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. «Ницца» находится на 2 месте таблицы, отставая только от ПСЖ.
Причем с реализацией у команды имеются проблемы. В 14 поединках Лиги 1 игроки «Ниццы» настреляли всего 14 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Ницца — Реймс
В предыдущем туре «Ницца» потерпела свое первое поражение в чемпионате. Команда с минимальным счетом уступила «Нанту».
Впрочем, оборона команды все равно сверхнадежна. В 14 матчах пропущено всего лишь 5 мячей.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Ницца» постарается сохранить нынешнюю вторую позицию в таблице.
«Реймс»
Эта команда сражается за высокие места. «Реймс» сейчас пятый, причем лишь на три пункта отстает от зоны Лиги чемпионов.
В плане реализации команда выглядит вполне прилично. В 14 матчах игроки «Реймса» забили 20 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Реймс» сумел справиться с ершистым «Страсбургом» (2:1).
Зато до того команда вчистую уступила «Ренну» (1:3). А вот поражение от ПСЖ (0:3) обнажило проблемы «Реймса» в обороне.
Наверняка «Реймс» не будет действовать от обороны. Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 1.94.
На викторию «Реймса» дают — 4.36, ничья оценена — в 3.70.
Хозяева отлично обороняются, к тому же в родных стенах
Наш прогноз — Победа «Ниццы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.