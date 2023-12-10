В 15-м туре итальянской Серии А «Фрозиноне» на своем поле сыграет против «Торино». Поединок состоится 10 декабря и начнется в 14:30 по мск. «Фрозиноне» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фрозиноне»

По итогам 14 проведенных туров «Фрозиноне» расположился на 12 строке в турнирной таблице Серии А. У команды на счету 18 баллов и отрыв от красной зоны в восемь очков.

«Канарейки» в данном первенстве отпраздновали пять викторий, три поединка они еще свели вничью и потерпели шесть фиаско, забили 20 голов, а пропустили на четыре больше.

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«Сине-желтые» в отрезке последних четырех игр неизменно чередуют домашние победы с гостевыми поражениями. Так, в прошлом туре они уступили на выезде 1:3 «Милану», а перед этим дома одолели 2:1 «Дженоа».

Календарь и таблица Серии А

«Фрозиноне» в текущем чемпионате Италии сильно проводит матчи на своем поле. В семи проведенных встречах в родных стенах он победил в пяти из них при одной ничьей и поражении.

«Торино»

«Торино» разместился в турнирной таблице итальянского первенства на строку выше предстоящего противника, имея в своем активе на пункт больше.

У «бордовых» в текущем первенстве пять викторий, такое же количество поражений и четыре мировых результата. Забили они 13 мячей при 16 пропущенных.

Все прогнозы на футбол

«Быки» за последнее пять игр первенства потерпели только одно фиаско, расписали одну ничью и трижды отпраздновали победы. Одна из них пришлась на прошлый тур — дома над «Аталантой» 3:0.

Вдали от родных стен «Торино» проиграл четыре поединка из семи проведенных. Также еще на выезде он добился двух выигрышей и один матч свел вничью.

В рамках Серии А «Торино» обыграл «Фрозиноне» в последних четырех очных играх. А в начале этого года в Кубке Италии в основное время они сыграли вничью. Отметим, что во всех этих противостояниях неизменно забивали обе команды.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» предлагают — 2.29.

На викторию «Фрозиноне» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.48.

Как и в предыдущих пяти очных встречах этих клубов, на этот раз также ждем от них обмена забитыми мячами.

И плюс к этому ставим еще на то, что «Фрозиноне» не проиграет, ведь дома он выступает очень сильно.