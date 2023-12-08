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    Уверенный блицкриг «горняков»?

    «Шахтер» Донецк — «Верес». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, УПЛ, 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Верес»
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    Егор Назарина
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 18:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Верес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Декабря 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 18:00 Верес Верес
  • Ровно
    •

    «Шахтер» Донецк

    Дончане сильны, но нынче непредсказуемы. «Горняки» в кои-то веки теряют очки в УПЛ в матчах с кем ни попадя.

    На текущий момент действующий чемпион Украины лишь четвертый. Между тем, потенциально дончане явно будут сражаться за титул.

    В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» Донецк добыл три очка. Команда Марино Пушича переиграла «Металлист 1925» (2:0).

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    А вот до того подопечные Пушича добыли викторию в матче Лиги чемпионов. «Горняки» с минимальным счетом одолели «Антверпен».

    И уж наверняка номинальные хозяева намерены сыграть на своих козырях. «Горняки» уж точно сразу понесутся в атаку.

    «Верес»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Клуб из Ровно сражается за выживание в УПЛ.

    На данный момент «Верес» находится на 14 месте в таблице. Причем в 15 поединках чемпионата команда выиграла всего лишь дважды.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Верес» вырвал ничью в Житомире, не дав себя одолеть «Полесью» (1:1).

    Плюс ко всему ровенчане до того перестреляли «Металлист 1925» (4:3). Так что команда Сергея Лавриненко сейчас на некотором подъеме.

    Наверняка «Верес» постарается дать бой действующему чемпиону. В прошлом сезоне ровенчанам удалось добыть очки в матче с «горняками» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.23.

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    На викторию «Вереса» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.30.

    Дончане на две головы сильнее соперника, и явно начнут поединок максимально активно.

    Наш прогноз — Фора «Шахтера» Донецк в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.55. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.50.

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    «Шахтер» Донецк — «Верес»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. Уверенный блицкриг «горняков»?
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