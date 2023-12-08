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    «Аль-Таи» доставит хлопот «Аль-Хилялю»?

    «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль». Прогноз и ставка (к. 1.96) на футбол 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль»
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    В 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Таи» дома сразится с «Аль-Хилялем». Поединок состоится 8 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 08 Декабря 2023 года
    Аль-Таи
  • Хаиль
    •  Аль-Таи 18:00 Аль-Хиляль Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Таи»

    «Аль-Таи» — это команда из середины турнирной таблицы саудовского чемпионата. На данный момент она с 17 очками идет на 11 месте, оторвавшись от опасной зоны на четыре пункта.

    Клуб из города Хаиль в текущем первенстве выиграл пять встреч из 15 проведенных, два раза еще сыграл вничью и потерпел аж восемь поражений, забил 19 голов при 30 пропущенных.

    За пять последних игр «охотники» потерпели только одно фиаско, расписали одну мировую и трижды выиграли. Причем две из этих побед пришлись на два последних тура.

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    На своей территории «Аль-Таи» провел в этом чемпионате семь матчей и победил в четырех из них. Еще он раз расходился миром и дважды уступал.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» — это лидер этого чемпионата Саудовской Аравии. По итогам 15 туров он идет во главе таблицы, имея на своем счету 41 балл и на семь опережает ближайшего преследователя.

    В текущем первенстве клуб из города Эр-Рияд еще не знал горечи поражений. У него 13 викторий и два мировых исхода. Забито 46 мячей, а пропущено всего лишь восемь.

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    • Сейчас у «лидеров» с учетом всех турниров 15-матчевая победная серия. А в прошлом туре чемпионата они на своем поле разгромили главного своего преследователя — «Аль-Наср» 3:0.

    На выезде в текущем чемпионате «Аль-Хиляль» добился шести викторий в семи проведенных встречах и один поединок завершил мировым исходом.

    В восьми последних очных противостояний этих коллективов семь раз сильнее был «Аль-Хиляль» и один поединок завершился ничейным результатом.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.17.

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    На викторию «Аль-Таи» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.00.

    «Аль-Хиляль» в этом матче конечно фаворит, но вряд ли он сможет разгромить «Аль-Таи» на его территории, который неплохо смотрится в своем последнем отрезке. В общем, ставим на хозяев с форой +2.

    И еще ожидаем, что в поединке будет обмен голами и ставим также на обе забьют.

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    «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Таи» доставит хлопот «Аль-Хилялю»?
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