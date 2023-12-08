В 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу «Аль-Таи» дома сразится с «Аль-Хилялем». Поединок состоится 8 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Таи»

«Аль-Таи» — это команда из середины турнирной таблицы саудовского чемпионата. На данный момент она с 17 очками идет на 11 месте, оторвавшись от опасной зоны на четыре пункта.

Клуб из города Хаиль в текущем первенстве выиграл пять встреч из 15 проведенных, два раза еще сыграл вничью и потерпел аж восемь поражений, забил 19 голов при 30 пропущенных.

За пять последних игр «охотники» потерпели только одно фиаско, расписали одну мировую и трижды выиграли. Причем две из этих побед пришлись на два последних тура.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Аль-Таи» провел в этом чемпионате семь матчей и победил в четырех из них. Еще он раз расходился миром и дважды уступал.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» — это лидер этого чемпионата Саудовской Аравии. По итогам 15 туров он идет во главе таблицы, имея на своем счету 41 балл и на семь опережает ближайшего преследователя.

В текущем первенстве клуб из города Эр-Рияд еще не знал горечи поражений. У него 13 викторий и два мировых исхода. Забито 46 мячей, а пропущено всего лишь восемь.

Сейчас у «лидеров» с учетом всех турниров 15-матчевая победная серия. А в прошлом туре чемпионата они на своем поле разгромили главного своего преследователя — «Аль-Наср» 3:0.

На выезде в текущем чемпионате «Аль-Хиляль» добился шести викторий в семи проведенных встречах и один поединок завершил мировым исходом.

В восьми последних очных противостояний этих коллективов семь раз сильнее был «Аль-Хиляль» и один поединок завершился ничейным результатом.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.17.

На викторию «Аль-Таи» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.00.

«Аль-Хиляль» в этом матче конечно фаворит, но вряд ли он сможет разгромить «Аль-Таи» на его территории, который неплохо смотрится в своем последнем отрезке. В общем, ставим на хозяев с форой +2.

И еще ожидаем, что в поединке будет обмен голами и ставим также на обе забьют.