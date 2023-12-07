«Линарес» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 22:00 мск. «Линарес» — «Эльче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Линарес»

Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по силе испанском дивизионе. «Линарес» там находится на 17 месте таблицы, сражаясь за выживание.

Причем отставание от спасительной 15 позиции минимальное. А вот атака команды явно не блещет: всего 12 забитых мячей в 15 матчах.

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В предыдущем туре чемпионата «Линарес» провалился. Команда разгромно уступила «Кастельону» (1:4).

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Уже само попадание в 1/32 финала Кубка Испании для столь скромного клуба можно считать достижением. В предыдущем раунде команда минимально переиграла «УКАМ Мурсию».

Наверняка хозяева постараются оказать сопротивление полпреду Сегунды. Вот только шансов на успех у скромного клуба откровенно маловато.

«Эльче»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в Примеру. На текущий момент «Эльче» пребывает на 7 месте турнирной таблицы Сегунды.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 18 матчах игроки «Эльче» сумели отличиться лишь 18 результативными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Эльче» уверенно расправился с «Алькорконом» (2:0).

Эта победа стала для команды второй кряду. До того «Эльче» с таким же счетом нанес поражение «Аморебьете».

И уж точно «Эльче» будет активно атаковать. Гости явно намереваются пройти как можно дальше в Кубке Испании.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Эльче» предлагают — 1.90.

На викторию «Линареса» дают — 4.31, ничья оценена — в 3.42.

«Эльче» явно сильнее соперника, к тому же гости явно способны прибавить по ходу встречи .

Наш прогноз — Победа «Эльче» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.