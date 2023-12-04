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    Преодолеет ли «Заря» свою «черную полосу»?

    «Заря» — «Рух» Львов. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Рух» Львов
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    Футболист «Зари»
    Луганская «Заря» сыграет против львовского «Руха» в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 14:00 по мск. «Заря» — «Рух» Львов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Декабря 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 14:00 Рух В Рух В
  • Винники
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    «Заря»

    «Заря» в текущем розыгрыше УПЛ ведет борьбу за выживание. Сейчас она идет предпоследней с 10 очками, уступая безопасной строке три балла и имеет две игры в запасе.

    Луганчане в данном первенстве выиграли только две игры из 12 проведенных, четыре матча еще свели вничью и шесть игр проиграли, забили 13 голов при 17 пропущенных.

    В преддверии этого «черно-белые» потерпели крупное гостевое фиаско от бельгийского «Гента» 1:4 в Лиге конференций и лишились шансов выйти в плей-офф соревнования.

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    И этим фиаско «Заря» продлила свою серию поражений до четырех встреч. А не побеждает она уже на протяжении семи поединков кряду, уступив за это время шесть раз.

    «Рух» Львов

    «Рух» с 24 зачетными баллами расположился на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ. Причем от четвертой еврокубковой строки он отстает на балл, но сыграл на пару игр больше конкурентов.

    Львовская команда за 15 проведенных поединков смогла добиться шести викторий, столько же игр она еще свела вничью и трижды уступала, разница мячей 24:18.

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    • В прошлом туре чемпионата «желто-черные» потерпели поражение от киевского «Динамо» со счетом 0:2. И это фиаско стало для них вторым за последнее четыре игры.

    Ранее они с таким же результатом уступили «Днепру-1». Также в этом отрезке «Рух» обыграл 3:2 «Черноморец» и расписал мировую с «Оболонью» 2:2.

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    В первом круге этого первенства «Рух» обыграл «Зарю» со счетом 2:1, а в прошлом чемпионате эти клубы обменялись результативными викториями.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зари» — 2.61, победа «Руха» — 2.76, ничья — 3.55.

    Обе команды в этом поединке наверняка будут настроены взять максимально баллов, поэтому должны больше внимание уделить атаке, что и скажется на результативности поединка.

    А что касаемо исхода, то поставим здесь на викторию «Зари», которая теперь полностью может сконцентрироваться на чемпионате, а не разрываться на два фронта.

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    «Заря» — «Рух» Львов: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. Преодолеет ли «Заря» свою «черную полосу»?
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