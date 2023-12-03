«Альмерия» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 18:15 мск. «Альмерия» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Альмерия»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Альмерия» находится на самом дне таблицы, набрав всего 3 очка.

Причем проиграла команда в 11 матчах Примеры. А вот с победами не складывается: их еще просто нет!

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В предыдущем туре чемпионата «Альмерия» снова проиграла. Команда уступила не самому мощному «Хетафе» (1:2).

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Матчи с «Бетисом» для команды складываются неудачно. В двух последних очных поединках «Альмерия» уступила сопернику.

И уж наверняка хозяева постараются хотя бы разжиться очками. Вот только проблемы в организации игры никуда не делись…

«Бетис»

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Бетис» пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 14 матчах игроки севильского клуба сумели отличиться всего лишь 18 голами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бетис» в рамках Лиги Европы уступил пражской «Спарте» (0:1).

До того севильцы с трудом одолели «Лас-Пальмас» (1:0). А вот дерби с «Севильей» принесло ничейный результат (1:1).

Наверняка «Бетис» будет агрессивно атаковать. Севильцы на две головы сильнее аутсайдера, да и пора бы уже подниматься в топ-5!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.18.

На викторию «Альмерии» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.74.

«Бетис» по игре выглядит монолитнее, да и вообще, просто обязан расправляться с аутсайдером .

Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.23.