«Альмерия»
Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Альмерия» находится на самом дне таблицы, набрав всего 3 очка.
Причем проиграла команда в 11 матчах Примеры. А вот с победами не складывается: их еще просто нет!
Коэффициенты матча Альмерия — Бетис
В предыдущем туре чемпионата «Альмерия» снова проиграла. Команда уступила не самому мощному «Хетафе» (1:2).
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Матчи с «Бетисом» для команды складываются неудачно. В двух последних очных поединках «Альмерия» уступила сопернику.
И уж наверняка хозяева постараются хотя бы разжиться очками. Вот только проблемы в организации игры никуда не делись…
«Бетис»
Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Бетис» пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 14 матчах игроки севильского клуба сумели отличиться всего лишь 18 голами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бетис» в рамках Лиги Европы уступил пражской «Спарте» (0:1).
До того севильцы с трудом одолели «Лас-Пальмас» (1:0). А вот дерби с «Севильей» принесло ничейный результат (1:1).
Наверняка «Бетис» будет агрессивно атаковать. Севильцы на две головы сильнее аутсайдера, да и пора бы уже подниматься в топ-5!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.18.
На викторию «Альмерии» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.74.
«Бетис» по игре выглядит монолитнее, да и вообще,
Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.23.