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    «Бетис» расправится с аутсайдером

    «Альмерия» — «Бетис». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Примера, 3 декабря 2023 года

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    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 18:15 мск. «Альмерия» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Декабря 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Альмерия»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Альмерия» находится на самом дне таблицы, набрав всего 3 очка.

    Причем проиграла команда в 11 матчах Примеры. А вот с победами не складывается: их еще просто нет!

    Коэффициенты матча Альмерия — Бетис

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    В предыдущем туре чемпионата «Альмерия» снова проиграла. Команда уступила не самому мощному «Хетафе» (1:2).

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    Матчи с «Бетисом» для команды складываются неудачно. В двух последних очных поединках «Альмерия» уступила сопернику.

    И уж наверняка хозяева постараются хотя бы разжиться очками. Вот только проблемы в организации игры никуда не делись…

    «Бетис»

    Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Бетис» пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 14 матчах игроки севильского клуба сумели отличиться всего лишь 18 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Бетис» в рамках Лиги Европы уступил пражской «Спарте» (0:1).

    До того севильцы с трудом одолели «Лас-Пальмас» (1:0). А вот дерби с «Севильей» принесло ничейный результат (1:1).

    Наверняка «Бетис» будет агрессивно атаковать. Севильцы на две головы сильнее аутсайдера, да и пора бы уже подниматься в топ-5!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Альмерии» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.74.

    «Бетис» по игре выглядит монолитнее, да и вообще, просто обязан расправляться с аутсайдером.

    Наш прогноз — Победа «Бетиса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.23.

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    «Альмерия» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бетис» расправится с аутсайдером
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