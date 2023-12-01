1 декабря в матче 14-го тура чемпионата Франции сыграют «Реймс» и «Страсбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Реймс» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реймс»

«Реймс» хорошо начал новый сезон во Франции. Клуб набрал 20 очков в 13 встречах. На данный момент команда находится на 5-й позиции в таблице Лиги 1.

Последние два матча в чемпионате Франции закончились для «Реймса» неудачно. Команда не набрала в них ни одного очка. Ранее «Реймс» проиграл «ПСЖ» (0:3) и «Ренну» (1:3).

Коэффициенты матча Реймс — Страсбург 1X2Новым игрокам 1.803.854.60Бонус$9500

Фанаты «Реймса» рассчитывают, что команда реабилитируется в ближайшей встрече. Соперник находится в нижней части таблицы. Можно добиться успеха, если побыстрее захватить инициативу и действовать первым номером.

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«Реймс» после двух неудач кряду должен сделать выводы. В случае результативной игры в атаке команда обязательно наберет три очка.

«Страсбург»

«Страсбургу» пока не удается выбраться из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 13-м месте. Команда набрала 13 очков в 12 поединках.

С 29 сентября по 21 октября «Страсбург» потерпел три поражения кряду. Клуб уступил «Лансу» (0:1), «Нанту» (1:2) и «ПСЖ» (0:3). А затем последовали три ничьи подряд — с «Ренном» (1:1), «Клермоном» (0:0) и «Марселем» (1:1).

«Страсбург» в чемпионате Франции-2023/24 победил в гостях лишь однажды. Это случилось 24 сентября. Тогда команда в гостях одолела «Мец» (1:0).

Букмекеры в предстоящей встрече не верят в «Страсбург». Если клуб победит на выезде, это будет сенсацией.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реймса» можно поставить за 1.80. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.50. Ничья оценена — в 3.80.

Можно сделать ставку на победу «Реймса» с коэффициентом 1.80.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.77.