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    Хозяева порадуют своих болельщиков победой

    «Реймс» — «Страсбург». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Страсбург»
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    «Реймс»
    1 декабря в матче 14-го тура чемпионата Франции сыграют «Реймс» и «Страсбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Реймс» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2023 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 23:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    «Реймс» хорошо начал новый сезон во Франции. Клуб набрал 20 очков в 13 встречах. На данный момент команда находится на 5-й позиции в таблице Лиги 1.

    Последние два матча в чемпионате Франции закончились для «Реймса» неудачно. Команда не набрала в них ни одного очка. Ранее «Реймс» проиграл «ПСЖ» (0:3) и «Ренну» (1:3).

    Коэффициенты матча Реймс — Страсбург

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  • 1.803.854.60Бонус$9500
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    Фанаты «Реймса» рассчитывают, что команда реабилитируется в ближайшей встрече. Соперник находится в нижней части таблицы. Можно добиться успеха, если побыстрее захватить инициативу и действовать первым номером.

    Все прогнозы на футбол

    «Реймс» после двух неудач кряду должен сделать выводы. В случае результативной игры в атаке команда обязательно наберет три очка.

    «Страсбург»

    «Страсбургу» пока не удается выбраться из нижней части таблицы. Сейчас клуб находится на 13-м месте. Команда набрала 13 очков в 12 поединках.

    С 29 сентября по 21 октября «Страсбург» потерпел три поражения кряду. Клуб уступил «Лансу» (0:1), «Нанту» (1:2) и «ПСЖ» (0:3). А затем последовали три ничьи подряд — с «Ренном» (1:1), «Клермоном» (0:0) и «Марселем» (1:1).

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  • 24/11/2023

    • «Страсбург» в чемпионате Франции-2023/24 победил в гостях лишь однажды. Это случилось 24 сентября. Тогда команда в гостях одолела «Мец» (1:0).

    Букмекеры в предстоящей встрече не верят в «Страсбург». Если клуб победит на выезде, это будет сенсацией.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реймса» можно поставить за 1.80. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.50. Ничья оценена — в 3.80.

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    Можно сделать ставку на победу «Реймса» с коэффициентом 1.80.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.77.

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    «Реймс» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева порадуют своих болельщиков победой
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