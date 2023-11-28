«Кардифф» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 22:45 мск. «Кардифф» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кардифф»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за зону стыков. Ныне «Кардифф» оккупировал 7 строчку в таблице.

Команда потенциально крепка, но крайне нестабильна. Хотя с обороной у валлийцев относительный порядок: всего 20 пропущенных мячей.

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В предыдущем туре чемпионата «Кардифф» разжился тремя очками. Команда переиграла «Престон» (2:1).

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А вот до того команда уступила «Норвичу» (2:3). Впрочем, вся борьба за топ-6 еще впереди, да отстают валлийцы от искомой 6 позиции всего на один балл.

Поединки с «дроздами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

«Вест Бромвич»

Эта команда в нынешнем сезоне намеревается побороться за повышение в классе. На текущий момент «Вест Бромвич» пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Главным позитивным моментов в игре «дроздов» является надежность тылов. В 17 матчах Чемпионшипа пропущено 17 мячей.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Вест Бромвич» уверенно расправился с «Ипсвичем» (2:0).

Неплохой сезон атакующий хавбек Джон Свифт. В его активе уже 6 точных выстрелов и один ассист в чемпионате.

Наверняка «Вест Бромвич» постарается сыграть на своих козырях. «Дрозды» способны преуспеть в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.63.

На викторию «Кардиффа» дают — 2.72, ничья оценена — в 3.28.

Гости в последних матчах выглядят монолитно , плюс имеют весьма надежные тылы.

Наш прогноз — Победа «Вест Бромвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.