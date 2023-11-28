«Кардифф»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за зону стыков. Ныне «Кардифф» оккупировал 7 строчку в таблице.
Команда потенциально крепка, но крайне нестабильна. Хотя с обороной у валлийцев относительный порядок: всего 20 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Вест Бромвич
В предыдущем туре чемпионата «Кардифф» разжился тремя очками. Команда переиграла «Престон» (2:1).
А вот до того команда уступила «Норвичу» (2:3). Впрочем, вся борьба за топ-6 еще впереди, да отстают валлийцы от искомой 6 позиции всего на один балл.
Поединки с «дроздами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.
«Вест Бромвич»
Эта команда в нынешнем сезоне намеревается побороться за повышение в классе. На текущий момент «Вест Бромвич» пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.
Главным позитивным моментов в игре «дроздов» является надежность тылов. В 17 матчах Чемпионшипа пропущено 17 мячей.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Вест Бромвич» уверенно расправился с «Ипсвичем» (2:0).
Неплохой сезон атакующий хавбек Джон Свифт. В его активе уже 6 точных выстрелов и один ассист в чемпионате.
Наверняка «Вест Бромвич» постарается сыграть на своих козырях. «Дрозды» способны преуспеть в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.63.
На викторию «Кардиффа» дают — 2.72, ничья оценена — в 3.28.
Гости
Наш прогноз — Победа «Вест Бромвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.