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    «Дрозды» успешно слетают в Кардифф

    «Кардифф» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    «Кардифф» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 22:45 мск. «Кардифф» — «Вест Бромвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 28 Ноября 2023 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 22:45 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Кардифф»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за зону стыков. Ныне «Кардифф» оккупировал 7 строчку в таблице.

    Команда потенциально крепка, но крайне нестабильна. Хотя с обороной у валлийцев относительный порядок: всего 20 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Вест Бромвич

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  • 2.703.202.70Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Кардифф» разжился тремя очками. Команда переиграла «Престон» (2:1).

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    А вот до того команда уступила «Норвичу» (2:3). Впрочем, вся борьба за топ-6 еще впереди, да отстают валлийцы от искомой 6 позиции всего на один балл.

    Поединки с «дроздами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

    «Вест Бромвич»

    Эта команда в нынешнем сезоне намеревается побороться за повышение в классе. На текущий момент «Вест Бромвич» пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

    Главным позитивным моментов в игре «дроздов» является надежность тылов. В 17 матчах Чемпионшипа пропущено 17 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Вест Бромвич» уверенно расправился с «Ипсвичем» (2:0).

    Неплохой сезон атакующий хавбек Джон Свифт. В его активе уже 6 точных выстрелов и один ассист в чемпионате.

    Наверняка «Вест Бромвич» постарается сыграть на своих козырях. «Дрозды» способны преуспеть в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Кардиффа» дают — 2.72, ничья оценена — в 3.28.

    Гости в последних матчах выглядят монолитно, плюс имеют весьма надежные тылы.

    Наш прогноз — Победа «Вест Бромвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.

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    «Кардифф» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. «Дрозды» успешно слетают в Кардифф
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