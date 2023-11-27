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    Мировой не избежать?!

    «Интернасьонал» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Ред Булл Брагантино»
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    Луис Адриано
    «Интернасьонал» сыграет на своем поле с «Ред Булл Брагантино» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 00:30 мск. «Интернасьонал» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 27 Ноября 2023 года
    Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 00:30 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Интернасьонал»

    Эта команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. «Интернасьонал» сейчас находится на скромном 13 месте турнирной таблицы.

    Более того, команда имеет проблемы с реализацией. В 34 матчах удалось отличиться всего лишь 38 раз.

    В своем последнем поединке команда снова проиграла. «Интернасьонал» разгромно уступил «Палмейрасу» (0:3).

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    Более того, команда не забивает уже два матча подряд. До того случилась домашняя сухая ничья с «Флуминенсе».

    «Интернасьонал» всегда сложно играет с «Ред Булл Брагантино». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись викториями.

    «Ред Булл Брагантино»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. На данный момент «Ред Булл Брагантино» пребывает на 5 позиции.

    Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Правда, «быки» слишком зачастили с ничьими, насобирав их уже 11.

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    • Последний поединок для команды сложился неудачно. «Ред Булл Брагантино» с минимальным счетом проиграл «Фламенго».

    Вот только атака команды выглядит не лучшим образом. В 34 матчах игрокам «Ред Булл Брагантино» удалось забить всего 46 мячей.

    И уж точно гости будут активно атаковать. «Быки» наверняка не собираются выпадать из гонки, как минимум, за топ-4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.61.

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    На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.35.

    «Ред Булл Брагантино» сражается за высокие места, да и хозяева явно постараются подняться повыше в таблице.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Интернасьонал» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. Мировой не избежать?!
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