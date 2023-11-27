«Интернасьонал» сыграет на своем поле с «Ред Булл Брагантино» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 00:30 мск. «Интернасьонал» — «Ред Булл Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интернасьонал»

Эта команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. «Интернасьонал» сейчас находится на скромном 13 месте турнирной таблицы.

Более того, команда имеет проблемы с реализацией. В 34 матчах удалось отличиться всего лишь 38 раз.

В своем последнем поединке команда снова проиграла. «Интернасьонал» разгромно уступил «Палмейрасу» (0:3).

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Более того, команда не забивает уже два матча подряд. До того случилась домашняя сухая ничья с «Флуминенсе».

«Интернасьонал» всегда сложно играет с «Ред Булл Брагантино». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись викториями.

«Ред Булл Брагантино»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. На данный момент «Ред Булл Брагантино» пребывает на 5 позиции.

Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Правда, «быки» слишком зачастили с ничьими, насобирав их уже 11.

Последний поединок для команды сложился неудачно. «Ред Булл Брагантино» с минимальным счетом проиграл «Фламенго».

Вот только атака команды выглядит не лучшим образом. В 34 матчах игрокам «Ред Булл Брагантино» удалось забить всего 46 мячей.

И уж точно гости будут активно атаковать. «Быки» наверняка не собираются выпадать из гонки, как минимум, за топ-4.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.61.

На викторию «Ред Булл Брагантино» дают — 2.63, ничья оценена — в 3.35.

«Ред Булл Брагантино» сражается за высокие места, да и хозяева явно постараются подняться повыше в таблице .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.