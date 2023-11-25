25 ноября в Энсхеде на стадионе «Гролс Весте» «Твенте» примет ПСВ в рамках матча 13-го тура нидерландской Эредивизии. Начало встречи в 20:45 по мск. «Твенте» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Твенте»

«Тюккерс» — третья команда лиги на данный момент. Напомним, 3-е место позволяет квалифицироваться в отборочный раунд Лиги чемпионов. У клуба 27 набранных очков и 7 поединков без поражений.

Ноябрь проходит для команды пока что без побед. «Твенте» сыграл дважды вничью. Матч с «Утрехтом» завершился со счетом 1:1. С «Неймегеном» хозяева сыграли 3:3.

Коэффициенты матча Твенте — ПСВ 1X2Новым игрокам 3.703.851.90Бонус$9500

Последний раз «Гордость Востока» побеждала в октябре. В конце месяца клубу удалось выиграть у действующего чемпиона турнира — «Фейеноорда» (2:1).

Все прогнозы на футбол

Дома «Твенте» отлично играет. В 6 матчах у него 5 побед и одна ничья. Все это при шести пропущенных голах.

ПСВ

Гости являются уверенным единоличным лидером таблицы. В их активе 36 очков и они опережают «Фейеноорд» на 7 пунктов.

У ПСВ 12 побед в 12 сыгранных матчах чемпионата Нидерландов. Одним из главных достоинств команды в нынешнем розыгрыше является ее результативность, так как «крестьянам» удалось забить 45 мячей, и это при 5 пропущенных.

С учетом матчей в Лиге чемпионов ПСВ имеет серию из четырех побед. В чемпионате коллектив выиграл у «Зволле» (4:0), «Эраклеса» (6:0) и «Аякса» (5:2).

В Лиге чемпионов подопечные Петера Боса одолели «Ланс» 1:0, благодаря чему они вышли на 2-е место в группе.

Прогноз и ставка

Фаворитом является ПСВ за 1.94. Ставка на победу «Твенте» принимается с коэффициентом 3.75.

В гостях у «Твенте» ПСВ не побеждает 4 матча подряд. Тем не менее сейчас эта статистика может оказаться бесполезной, ведь «красно-белая армия» находится в отличной форме.

В чемпионате гостям пока что нет равных. С такой результативностью они вполне могут добиться победы. «Твенте» показал, что имеет проблемы в обороне. И если «Неймеген» с 14-й строчки забил 3 мяча, то ПСВ точно в долгу не останется. Ставим на победу ПСВ за 1.92.

Также «крестьяне» наверняка отметятся как минимум двумя забитыми голами. Встреча явно будет результативной даже с учетом того, что сам ПСВ мало пропускает. Рекомендуется поставить на победу ПСВ + тотал больше 2.5 за 2.46.