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    «Твенте» — ПСВ. Ставки (к. 1.92) и прогноз на Эредивизию 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Твенте Прогнозы на ПСВ
    Прогноз и ставки на «Твенте» — ПСВ
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    Люк де Йонг
    25 ноября в Энсхеде на стадионе «Гролс Весте» «Твенте» примет ПСВ в рамках матча 13-го тура нидерландской Эредивизии. Начало встречи в 20:45 по мск. «Твенте» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 25 Ноября 2023 года
    Твенте
  • Энсхеде
    •  Твенте 20:45 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Твенте»

    «Тюккерс» — третья команда лиги на данный момент. Напомним, 3-е место позволяет квалифицироваться в отборочный раунд Лиги чемпионов. У клуба 27 набранных очков и 7 поединков без поражений.

    Ноябрь проходит для команды пока что без побед. «Твенте» сыграл дважды вничью. Матч с «Утрехтом» завершился со счетом 1:1. С «Неймегеном» хозяева сыграли 3:3.

    Коэффициенты матча Твенте — ПСВ

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  • 3.703.851.90Бонус$9500
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    Последний раз «Гордость Востока» побеждала в октябре. В конце месяца клубу удалось выиграть у действующего чемпиона турнира — «Фейеноорда» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Дома «Твенте» отлично играет. В 6 матчах у него 5 побед и одна ничья. Все это при шести пропущенных голах.

    ПСВ

    Гости являются уверенным единоличным лидером таблицы. В их активе 36 очков и они опережают «Фейеноорд» на 7 пунктов.

    У ПСВ 12 побед в 12 сыгранных матчах чемпионата Нидерландов. Одним из главных достоинств команды в нынешнем розыгрыше является ее результативность, так как «крестьянам» удалось забить 45 мячей, и это при 5 пропущенных.

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    • С учетом матчей в Лиге чемпионов ПСВ имеет серию из четырех побед. В чемпионате коллектив выиграл у «Зволле» (4:0), «Эраклеса» (6:0) и «Аякса» (5:2).

    В Лиге чемпионов подопечные Петера Боса одолели «Ланс» 1:0, благодаря чему они вышли на 2-е место в группе.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом является ПСВ за 1.94. Ставка на победу «Твенте» принимается с коэффициентом 3.75.

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    В гостях у «Твенте» ПСВ не побеждает 4 матча подряд. Тем не менее сейчас эта статистика может оказаться бесполезной, ведь «красно-белая армия» находится в отличной форме.

    В чемпионате гостям пока что нет равных. С такой результативностью они вполне могут добиться победы. «Твенте» показал, что имеет проблемы в обороне. И если «Неймеген» с 14-й строчки забил 3 мяча, то ПСВ точно в долгу не останется. Ставим на победу ПСВ за 1.92.

    Также «крестьяне» наверняка отметятся как минимум двумя забитыми голами. Встреча явно будет результативной даже с учетом того, что сам ПСВ мало пропускает. Рекомендуется поставить на победу ПСВ + тотал больше 2.5 за 2.46.

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    «Твенте» — ПСВ: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. ПСВ сейчас не остановить
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