ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год Ромелу ЛукакуПровал Бразилии, рекорд Лукаку и еще пять вещей, которые вы могли пропустить во время международной паузы ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
  • 00:55
    • Рублев и Медведев в топ-5 по количеству призовых в 2023 году
    Все новости спорта

    «ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу?

    «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставка (к. 1.80) на чемпионат Франции 24 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин («Монако»)
    В пятницу, 24 ноября, в стартовом поединке 13-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» дома сыграет против «Монако». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «ПСЖ» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Ноября 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Монако Монако
  • Монако
    •

    «ПСЖ»

    Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 27 пунктов и она только на один балл опережает вторую «Ниццу» и на три — третье «Монако».

    Парижский коллектив в двенадцати матчах смог добыть восемь побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. За это время команда из столицы Франции 29 раз поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь девять мячей.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Монако

    1X2Новым игрокам
  • 1.455.306.40Бонус$9500
    •

    Также столичный коллектив провел уже четыре матча Лиги чемпионов. Сначала он в родных стенах переиграл «Боруссию» (2:0), затем на выезде крупно уступил «Ньюкаслу» (1:4), а потом дома разгромил «Милан» (3:0) и в гостях уступил ему же (1:2). В итоге «ПСЖ» имеет в своем активе шесть очков и занимает второее место в своей группе.

    Все прогнозы на Лигу 1

    У подопечных Луиса Энрике сейчас серия из пяти побед в чемпионате страны. Они смогли сломить сопротивление «Реймса» (3:0), «Монпелье» (3:0), «Бреста» (3:2), «Страсбурга» (3:0) и «Ренна» (3:1). Лишь перед этим они на выезде сыграли вничью с «Клермоном» (0:0).

    «Монако»

    «Монегаски» хорошо стартовали в новом сезоне французской Лиги 1. В первых двенадцати матчах команда из одноименного княжества смогла добыть семь побед, трижды сыграла вничью и только два раза проиграла. За это время коллектив из Монако 25 раз поразил ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

    В итоге «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 24 очка. Она только на два пункта отстает от второй «Ниццы» и на три — от лидирующего «ПСЖ». Вся борьба за высокие места еще впереди.

  • Трансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноября
  • Борьба за Сане, Невеш может вернуться в АПЛ, Де Хеа найдет команду, а Диаса хотят видеть в «Барселоне»
  • 20/11/2023

    • В прошлом сезоне «Монако» провалилось. Команда, за которую выступает россиянин Александр Головин, стала лишь шестой в турнирной таблице и осталась за бортом еврокубков. В этом сезоне коллектив бросит все силы на чемпионат и постарается быть в тройке сильнейших.

    В последней игре подопечные Ади Хюттера на выезде сыграли вничью с «Гавром» (0:0)), а до этого в родных стенах переиграли «Брест» (2:0) и в гостях уступили «Лиллю» (0:2). Перед этим же «монагески» трижды подряд победили — «Метц» (2:1), «Реймс» (3:1) и «Марсель» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.47.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ничью оценивают в 5.20, а победу «Монако» — в 6.20.

    Прогноз: обе команды смогут забить.

    Также рискнем и сделаем ставку на ничью.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Эредиано — Сантос де Гуапилес
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Даллас — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финикс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Портленд — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Куктош — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Евсеев — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Фоньини — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ринкон — Ландалус
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Андреев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Насаф — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «ПСЖ» — «Монако»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры