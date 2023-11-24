В пятницу, 24 ноября, в стартовом поединке 13-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» дома сыграет против «Монако». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «ПСЖ» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на первой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 27 пунктов и она только на один балл опережает вторую «Ниццу» и на три — третье «Монако».

Парижский коллектив в двенадцати матчах смог добыть восемь побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. За это время команда из столицы Франции 29 раз поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь девять мячей.

Коэффициенты матча ПСЖ — Монако 1X2Новым игрокам 1.455.306.40Бонус$9500

Также столичный коллектив провел уже четыре матча Лиги чемпионов. Сначала он в родных стенах переиграл «Боруссию» (2:0), затем на выезде крупно уступил «Ньюкаслу» (1:4), а потом дома разгромил «Милан» (3:0) и в гостях уступил ему же (1:2). В итоге «ПСЖ» имеет в своем активе шесть очков и занимает второее место в своей группе.

Все прогнозы на Лигу 1

У подопечных Луиса Энрике сейчас серия из пяти побед в чемпионате страны. Они смогли сломить сопротивление «Реймса» (3:0), «Монпелье» (3:0), «Бреста» (3:2), «Страсбурга» (3:0) и «Ренна» (3:1). Лишь перед этим они на выезде сыграли вничью с «Клермоном» (0:0).

«Монако»

«Монегаски» хорошо стартовали в новом сезоне французской Лиги 1. В первых двенадцати матчах команда из одноименного княжества смогла добыть семь побед, трижды сыграла вничью и только два раза проиграла. За это время коллектив из Монако 25 раз поразил ворота соперника и 14 раз пропустил в свои.

В итоге «красно-белые» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 24 очка. Она только на два пункта отстает от второй «Ниццы» и на три — от лидирующего «ПСЖ». Вся борьба за высокие места еще впереди.

В прошлом сезоне «Монако» провалилось. Команда, за которую выступает россиянин Александр Головин, стала лишь шестой в турнирной таблице и осталась за бортом еврокубков. В этом сезоне коллектив бросит все силы на чемпионат и постарается быть в тройке сильнейших.

В последней игре подопечные Ади Хюттера на выезде сыграли вничью с «Гавром» (0:0)), а до этого в родных стенах переиграли «Брест» (2:0) и в гостях уступили «Лиллю» (0:2). Перед этим же «монагески» трижды подряд победили — «Метц» (2:1), «Реймс» (3:1) и «Марсель» (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.47.

Ничью оценивают в 5.20, а победу «Монако» — в 6.20.

Прогноз: обе команды смогут забить.

Также рискнем и сделаем ставку на ничью.