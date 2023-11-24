«Форталеза»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Форталеза» оккупировала скромную 12 строчку.
Команда выиграла лишь в 12 матчах из 33. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 36 забитых голов.
В предыдущем туре чемпионата «Форталеза» снова разочаровала. Дома команда минимально уступила «Крузейро».
Последняя виктория случилась еще полтора месяца назад. Столь неприятная серия без побед выросла до 8 матчей.
И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Плюс ко всему, соперник в последних матчах также не блещет результатами.
«Ботафого»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионство. На текущий момент «Ботафого» пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем по потерянным очкам команда лидирует. В случае победы в отчетной встрече, «Ботафого» на один пункт опередит «Палмейрас».
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ботафого» не сумел переиграть «Ред Булл Брагантино» (2:2).
Причем «Ботафого» не побеждает уже на протяжении месяца. Раздавая очки направо и налево, команда может лишиться шансов на титул…
Наверняка «Ботафого» постарается выбраться из пике. Гости едут в Форталезу исключительно за тремя пунктами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 2.20.
На викторию «Ботафого» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.
«Ботафого»
Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.