«Форталеза» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 29-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Форталеза» оккупировала скромную 12 строчку.

Команда выиграла лишь в 12 матчах из 33. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 36 забитых голов.

В предыдущем туре чемпионата «Форталеза» снова разочаровала. Дома команда минимально уступила «Крузейро».

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Последняя виктория случилась еще полтора месяца назад. Столь неприятная серия без побед выросла до 8 матчей.

И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Плюс ко всему, соперник в последних матчах также не блещет результатами.

«Ботафого»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионство. На текущий момент «Ботафого» пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем по потерянным очкам команда лидирует. В случае победы в отчетной встрече, «Ботафого» на один пункт опередит «Палмейрас».

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ботафого» не сумел переиграть «Ред Булл Брагантино» (2:2).

Причем «Ботафого» не побеждает уже на протяжении месяца. Раздавая очки направо и налево, команда может лишиться шансов на титул…

Наверняка «Ботафого» постарается выбраться из пике. Гости едут в Форталезу исключительно за тремя пунктами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 2.20.

На викторию «Ботафого» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

«Ботафого» по игре смотрится монолитнее , плюс ко всему явно настроен вернуться на вершину.

Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.