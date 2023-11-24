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    Вернется ли «Ботафого» на вершину?

    «Форталеза» — «Ботафого». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Ботафого»
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    «Ботафого»
    «Форталеза» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 29-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 01:00 мск. «Форталеза» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 24 Ноября 2023 года
    Форталеза
  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 01:00 Ботафого Ботафого
  • Бразилия. Серия А
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    «Форталеза»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ныне «Форталеза» оккупировала скромную 12 строчку.

    Команда выиграла лишь в 12 матчах из 33. Да и с атакой имеются некоторые сложности: лишь 36 забитых голов.

    В предыдущем туре чемпионата «Форталеза» снова разочаровала. Дома команда минимально уступила «Крузейро».

    Все прогнозы на футбол

    Последняя виктория случилась еще полтора месяца назад. Столь неприятная серия без побед выросла до 8 матчей.

    И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. Плюс ко всему, соперник в последних матчах также не блещет результатами.

    «Ботафого»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионство. На текущий момент «Ботафого» пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем по потерянным очкам команда лидирует. В случае победы в отчетной встрече, «Ботафого» на один пункт опередит «Палмейрас».

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ботафого» не сумел переиграть «Ред Булл Брагантино» (2:2).

    Причем «Ботафого» не побеждает уже на протяжении месяца. Раздавая очки направо и налево, команда может лишиться шансов на титул…

    Наверняка «Ботафого» постарается выбраться из пике. Гости едут в Форталезу исключительно за тремя пунктами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Ботафого» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

    «Ботафого» по игре смотрится монолитнее, плюс ко всему явно настроен вернуться на вершину.

    Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

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    «Форталеза» — «Ботафого»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ботафого» на вершину?
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