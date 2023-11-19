Новороссийский «Черноморец» у себя дома примет «Ленинградец» в матче 19-го тура Первой лиги. Он пройдет 19 ноября, 17:00. «Черноморец» — «Ленинградец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец» Новороссийск

Перед этим туров в команде произошла смена главного тренера. Вместо Константина Зырянова, с которым клуб вернулся в Первую лигу после длительного перерыва, пришел Вадим Гаранин.

Он отлично работал в «Твери» и «Енисее», где раскрыл немало молодых футболистов, а его команды показывали яркий атакующий футбол. У него не совсем получилось в «Сочи», но там особая специфика.

Президент у «Черноморца» очень амбициозный, ставит задачу выхода в РПЛ через несколько лет, поэтому перемены в тренерском штабы были абсолютно логичны. Сейчас команда располагается в зоне вылета, на 15-м месте, но пара побед и она будет уже в середине турнирной таблицы.

Все прогнозы на футбол

У Вадима Гаранина есть довольно неплохой костяк футболистов, которые вполне подходят под его стиль игры. Также он довольно неплохой мотиватор, имеет свое мнение и должен быстро вникнуть в текущую ситуацию.

«Ленинградец»

Команда Сергея Кирьякова тоже в этом сезоне дебютировала в Первой лиге. Сейчас она идет на 16-м месте и всего на одно очко отстает от «Черноморца». В последнем туре питерский клуб наконец смог прервать длительную серию неудачных матчей.

«Ленинградец» на выезде обыграл прямого конкурента «Волгарь» со счетом 2:1. В середине второго тайма голы забили Андрей Яковлев и Виталий Жиронкин. Последний играет на позиции форварда и неплохо вписался в коллектив, став одним из лидеров.

Вообще, состав у команды после выхода из Второй лиги почти не изменился, хотя проблемы с финансированием отсутствуют. Но усиления летом не последовало, что вызвало недовольство Кирьякова.

Но, несмотря по низкие позиции, вопросов к главному тренеру нет, так как он выжимает максимум из своих футболистов и, скорее всего, он продолжит работать с «Ленинградцем» и после зимы.

Прогноз и ставка

Перед этим матчем букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу «Черноморца» дают — 2,20. На ничью — 3,30. На победу «Ленинградца» — 3,50.

В Новороссийске очень любят футбол, по которому за долгие голы прозябания в низших лигах соскучились. Там одна из самых посещаемых арен в Первой лиге, а «Черноморец» обычно гораздо лучше выглядит на своем поле.

Состав у команды чуть сильнее и гораздо более опытный, чем у соперника, а смена главного тренера обычно положительно влияет на команду. Поэтому отличным вариантом для ставки станет «победа Черноморца» за 2,20.

Вадим Гаранин любит яркий атакующий футбол, поэтому в первой игре под его руководством можно попробовать более рисковый прогноз «победа Черноморца с форой минус 1,5» за отличный коэффициент 4,0.