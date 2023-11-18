В первом четвертьфинальном поединке Лига наций КОНКАКАФ сборная Гондураса на своем поле примет национальную команду Мексики. Поединок пройдет в ночь на 18 ноября, начало — в 05:00 по мск. Гондурас — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гондурас

Сборная Гондураса в этом турнире стартовала с групповой стадии, где финишировала второй с семью очками и получила билет в четвертьфинал.

Начали «бело-голубые» с гостевого фиаско от Ямайки 0:1, после чего разгромили на своем поле по 4:0 Гранаду и Кубу, с которой также сыграли вничью на выезде 0:0.

Всего же в отрезке последних семи матчей с учетом всех турниров гондурасцы потерпели только одно фиаско при трех победах и ничьих. Правда, в этом отрезке соперники были не самого лучшего уровня.

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Напомним, что летом команда Гондураса сыграла на Золотом кубке, но там выступила плохо и не смогла преодолеть групповую стадию.

Мексика

Национальная команда Мексики — это она из сильнейших сборных Северной Америки, которая неоднократно побеждала на континентальном первенстве и является постоянным участником ЧМ.

На минувшем мундиале «ацтеки» не смогли преодолеть групповую стадию, набрав четыре очка в трех играх, оказавшись в квартете ниже Аргентины и Польши.

После того турнира мексиканцы удачно выступили на Золотом кубке, выиграв его, одолев в финале Панаму со счетом 1:0. Стоит отметить, что за все соревнование они пропустили лишь два гола.

Затем Мексика провела четыре товарняка, где раз победила и расписала три мировые, в том числе и в прошлом месяце с Германией 2:2. Сейчас у нее 7-матчевая серию без фиаско, в которой было четыре выигрыша.

Сборная Мексики выиграла у Гондураса в минувших четырех очных встречах. Причем во всех случаях всухую — 1:0, 4:0 и дважды по 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Мексики предлагают — 1.33.

На викторию Гондураса дают — 9.70, ничья оценена — в 5.10.

Мексиканцы значительно в классе превосходят своего соперника и должны его обыгрывать даже на его поле. Причем выиграют гости, скорее всего, опять всухую.

И в то же время от данного поединка не ждем голевого изобилия и рекомендуем ставить еще на тотал меньше 2,5.