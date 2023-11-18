ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
  • 14:37
    • «Ман Сити» хочет вернуть Сане
  • 14:05
    • Стало известно, в каком случае «Ювентус» может приобрести Сперцяна
  • 12:37
    • «ПСЖ» не будет предлагать Мбаппе новый контракт
    Все новости спорта

    Мексика продлит сухую победную серию в играх с Гондурасом?

    Гондурас — Мексика. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол 18 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Гондураса Прогнозы на сборную Мексики
    Прогноз и ставки на Гондурас — Мексика
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты сборной Мексики
    В первом четвертьфинальном поединке Лига наций КОНКАКАФ сборная Гондураса на своем поле примет национальную команду Мексики. Поединок пройдет в ночь на 18 ноября, начало — в 05:00 по мск. Гондурас — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гондурас

    Сборная Гондураса в этом турнире стартовала с групповой стадии, где финишировала второй с семью очками и получила билет в четвертьфинал.

    Начали «бело-голубые» с гостевого фиаско от Ямайки 0:1, после чего разгромили на своем поле по 4:0 Гранаду и Кубу, с которой также сыграли вничью на выезде 0:0.

    Всего же в отрезке последних семи матчей с учетом всех турниров гондурасцы потерпели только одно фиаско при трех победах и ничьих. Правда, в этом отрезке соперники были не самого лучшего уровня.

    Все прогнозы на футбол

    Напомним, что летом команда Гондураса сыграла на Золотом кубке, но там выступила плохо и не смогла преодолеть групповую стадию.

    Мексика

    Национальная команда Мексики — это она из сильнейших сборных Северной Америки, которая неоднократно побеждала на континентальном первенстве и является постоянным участником ЧМ.

    На минувшем мундиале «ацтеки» не смогли преодолеть групповую стадию, набрав четыре очка в трех играх, оказавшись в квартете ниже Аргентины и Польши.

  • Новый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ
  • Воспитанник академии «Пари Сен-Жермен» постепенно становится ключевым игроком парижан
  • Вчера

    • После того турнира мексиканцы удачно выступили на Золотом кубке, выиграв его, одолев в финале Панаму со счетом 1:0. Стоит отметить, что за все соревнование они пропустили лишь два гола.

    Затем Мексика провела четыре товарняка, где раз победила и расписала три мировые, в том числе и в прошлом месяце с Германией 2:2. Сейчас у нее 7-матчевая серию без фиаско, в которой было четыре выигрыша.

    Сборная Мексики выиграла у Гондураса в минувших четырех очных встречах. Причем во всех случаях всухую — 1:0, 4:0 и дважды по 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Мексики предлагают — 1.33.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Гондураса дают — 9.70, ничья оценена — в 5.10.

    Мексиканцы значительно в классе превосходят своего соперника и должны его обыгрывать даже на его поле. Причем выиграют гости, скорее всего, опять всухую.

    И в то же время от данного поединка не ждем голевого изобилия и рекомендуем ставить еще на тотал меньше 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Таиланд — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Евсеев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Малайзия — Киргизия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Греция U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Мутэ — Блокс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Иран — Гонконг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ирак — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Оман — Тайвань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Катар — Афганистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч ОАЭ — Непал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гондурас — Мексика: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. Мексика продлит сухую победную серию в играх с Гондурасом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры