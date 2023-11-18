В субботу, 18 ноября, во 16-м испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет «Эльче». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 25 набранными очками на шестой строке и отстает от второй всего на три пункта.

Каталонский коллектив смог выиграть семь встреч из 15 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Забил он за все это время 25 мячей при 17 пропущенных.

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В рамках чемпионата «попугаи» не могут победить вот уже на протяжении четырех игр подряд. Сперва в этот период они дважды кряду проиграли, а следом расписали мировые с «Эйбаром» 2:2 дома и с «Уэской» 1:1 в гостях.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене клуб из Барселоны провел семь встреч в текущем первенстве. В них он одержал четыре виктории, дважды еще сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

«Эльче»

«Эльче» также по итогам прошлого сезона вылетел из элиты. В Сегунде же он на данный момент с 23 зачетными пунктами расположился на пару строк ниже предстоящего противника.

«Зелено-белые» за всю турнирную дистанцию отпраздновали шесть викторий, пять встреч свели вничью и четыре раза проиграли, забили 14 мячей, а пропустили на гол больше.

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К данной же игре коллектив подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграл вничью и четыре матча выиграл. В прошлом туре он на своем поле одолел «Сарагосу» 2:0.

Вне родных стен в текущем первенстве «Эльче» смог добыть лишь одну викторию за семь проведенных матчей, а также по три раза играл вничью и уступал.

В минувшем сезоне тогда еще в рамках Примеры в Барселоне эти команды расписали мировую 2:2, а в Эльче победу отпраздновали каталонцы 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.12, победа «Эльче» — 3.41, ничья — 3.42.

В данном противостоянии прогнозируем, что «попугаи» смогут прервать свою серию без побед и на своем поле одолеют соседа по турнирке, несмотря на его отличные успехи в последнее время.

Также не рассчитываем на достаточно результативный матч, и соответственно считаем хорошим вариантом ставку на низовой тотал.