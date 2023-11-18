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    «Попугаи» прервут серию без побед?

    «Эспаньол» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Эльче»
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    «Эспаньол»
    В субботу, 18 ноября, во 16-м испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет «Эльче». Начало игры — в 23:00 по мск. «Эспаньол» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Ноября 2023 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 23:00 Эльче Эльче
  • Испания. Сегунда
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 25 набранными очками на шестой строке и отстает от второй всего на три пункта.

    Каталонский коллектив смог выиграть семь встреч из 15 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Забил он за все это время 25 мячей при 17 пропущенных.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Эльче

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    В рамках чемпионата «попугаи» не могут победить вот уже на протяжении четырех игр подряд. Сперва в этот период они дважды кряду проиграли, а следом расписали мировые с «Эйбаром» 2:2 дома и с «Уэской» 1:1 в гостях.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей арене клуб из Барселоны провел семь встреч в текущем первенстве. В них он одержал четыре виктории, дважды еще сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Эльче»

    «Эльче» также по итогам прошлого сезона вылетел из элиты. В Сегунде же он на данный момент с 23 зачетными пунктами расположился на пару строк ниже предстоящего противника.

    «Зелено-белые» за всю турнирную дистанцию отпраздновали шесть викторий, пять встреч свели вничью и четыре раза проиграли, забили 14 мячей, а пропустили на гол больше.

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    К данной же игре коллектив подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграл вничью и четыре матча выиграл. В прошлом туре он на своем поле одолел «Сарагосу» 2:0.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Эльче» смог добыть лишь одну викторию за семь проведенных матчей, а также по три раза играл вничью и уступал.

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    В минувшем сезоне тогда еще в рамках Примеры в Барселоне эти команды расписали мировую 2:2, а в Эльче победу отпраздновали каталонцы 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.12, победа «Эльче» — 3.41, ничья — 3.42.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «попугаи» смогут прервать свою серию без побед и на своем поле одолеют соседа по турнирке, несмотря на его отличные успехи в последнее время.

    Также не рассчитываем на достаточно результативный матч, и соответственно считаем хорошим вариантом ставку на низовой тотал.

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    «Эспаньол» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. «Попугаи» прервут серию без побед?
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