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    Йемен — Бахрейн. Ставка (к. 2.97) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Йемен — Бахрейн
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    Сборная Бахрейна
    Йемен сыграет на своем поле с Бахрейном в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 21:00 мск. Йемен — Бахрейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Йемен

    Эта команда является темной лошадкой своего квартета. Йемен теоретически способен навязать борьбу за 2 место в группе.

    Правда, в недавних контрольных поединках команда не радовала результатами. В пяти последних матчах Йемен добыл всего одну победу.

    Свой последний поединок команда провела посредственно. Йемен на выезде расписал мировую со сборной Шри-Ланки (1:1).

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    Очные поединки с Бахрейном для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре при одном паритете.

    И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора с набора очков. Вот только действовать Йемен будет с явной оглядкой на тылы.

    Бахрейн

    Эта команда в последних матчах смотрелась симпатично. Более того, оборона Бахрейна выглядела почти неприступной.

    Лишь в матче с Кувейтом команда провалилась (1:3). Зато сборную Кыргызстана удалось переиграть со счетом 2:0.

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    • Последний свой поединок команда может записать себе в актив. Бахрейн с минимальным счетом расправился с Филиппинами.

    Последнее поражение от Йемена случилось еще 11 лет назад. Да и вообще, ныне Бахрейн видится более реальной силой.

    Наверняка сборная Бахрейна будет максимально активна в атаке. В своей группе команда явно будет сражаться за 1 место.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бахрейна предлагают — 1.37.

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    На викторию Йемена дают — 10.50, ничья оценена — в 4.30.

    Обе команды постараются найти свои шансы у ворот соперника, так что ждем обоюдоострой игры.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.

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    Йемен — Бахрейн: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевого обмена не избежать?!
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