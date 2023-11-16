Йемен
Эта команда является темной лошадкой своего квартета. Йемен теоретически способен навязать борьбу за 2 место в группе.
Правда, в недавних контрольных поединках команда не радовала результатами. В пяти последних матчах Йемен добыл всего одну победу.
Свой последний поединок команда провела посредственно. Йемен на выезде расписал мировую со сборной Шри-Ланки (1:1).
Очные поединки с Бахрейном для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре при одном паритете.
И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора с набора очков. Вот только действовать Йемен будет с явной оглядкой на тылы.
Бахрейн
Эта команда в последних матчах смотрелась симпатично. Более того, оборона Бахрейна выглядела почти неприступной.
Лишь в матче с Кувейтом команда провалилась (1:3). Зато сборную Кыргызстана удалось переиграть со счетом 2:0.
Последний свой поединок команда может записать себе в актив. Бахрейн с минимальным счетом расправился с Филиппинами.
Последнее поражение от Йемена случилось еще 11 лет назад. Да и вообще, ныне Бахрейн видится более реальной силой.
Наверняка сборная Бахрейна будет максимально активна в атаке. В своей группе команда явно будет сражаться за 1 место.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бахрейна предлагают — 1.37.
На викторию Йемена дают — 10.50, ничья оценена — в 4.30.
Обе команды
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.