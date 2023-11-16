Йемен сыграет на своем поле с Бахрейном в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 21:00 мск. Йемен — Бахрейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Йемен

Эта команда является темной лошадкой своего квартета. Йемен теоретически способен навязать борьбу за 2 место в группе.

Правда, в недавних контрольных поединках команда не радовала результатами. В пяти последних матчах Йемен добыл всего одну победу.

Свой последний поединок команда провела посредственно. Йемен на выезде расписал мировую со сборной Шри-Ланки (1:1).

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Очные поединки с Бахрейном для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре при одном паритете.

И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора с набора очков. Вот только действовать Йемен будет с явной оглядкой на тылы.

Бахрейн

Эта команда в последних матчах смотрелась симпатично. Более того, оборона Бахрейна выглядела почти неприступной.

Лишь в матче с Кувейтом команда провалилась (1:3). Зато сборную Кыргызстана удалось переиграть со счетом 2:0.

Последний свой поединок команда может записать себе в актив. Бахрейн с минимальным счетом расправился с Филиппинами.

Последнее поражение от Йемена случилось еще 11 лет назад. Да и вообще, ныне Бахрейн видится более реальной силой.

Наверняка сборная Бахрейна будет максимально активна в атаке. В своей группе команда явно будет сражаться за 1 место.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бахрейна предлагают — 1.37.

На викторию Йемена дают — 10.50, ничья оценена — в 4.30.

Обе команды постараются найти свои шансы у ворот соперника , так что ждем обоюдоострой игры.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.97. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.