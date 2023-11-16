Кувейт
Эта сборная попытается пройти в следующий этап квалификации чемпионата мира 2026 года, но эта задача не из простых, ведь соперники по группе у Кувейта примерно равны.
Осенью этого года сборная успела провести 4 товарищеских матча — две встречи в сентябре, и столько же — в октябре. В первых 2-х поединках Кувейт сначала обыграл Бахрейн (3:1), а затем уступил Кыргызстану (1:3).
Уже в октябре сборная сначала проиграла ОАЭ (0:1), а затем обыграла Сирию (2:1). Интересно, что в последнем матче Кувейт сумел перевернуть ход матча и забить победный гол уже в 1-м тайме.
В предстоящем матче сборная встретится с Индией, которая показывает довольно неплохие результаты, но в последнее время забуксовала. У Кувейта будут шансы зацепиться за результат на своем поле, ведь сборная Индии далека от своей отпимальной форму.
Индия
Сборной предстоит пройти тяжелый путь в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Индия играет слишком нестабильно в последнее время, что может отрицательно сказаться на результатах команды в матчах отбора.
Сборная Индии проиграла 3 последних матча Ираку (2:3), Ливану (0:1) и Малайзии (2:4). В последней встрече у сборной не было шансов, команда пыталась догнать соперника, но все безуспешно.
Стоит отметить, что Индия выиграла Кубок САФФ. В том турнире ключевым игроком стал форвард Сунил Четри, который за 5 встреч в рамках турнира забил 5 голов, возглавив список лучших бомбардиров.
Индия и Кувейт дважды встречались между собой в последнее время. В июне этого года команды сыграли вничью (1:1). В том матче Индия упустила победу, пропустив на 90+2-й минуте.
Во 2-й очной встрече сборная взяла реванш, обыграв соперника в серии пенальти (1:1, 5:4 по пен.). Сможет ли Индия повторить успех прошлого поединка? Большой вопрос.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Кувейта предлагают — 1.65.
На викторию Индии дают — 5.30, ничья оценена — в 3.45.
В предстоящем матче встретятся примерно равные команды. Можно рискнуть и предположить, что Кувейт и Индия сыграют вничью.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.45. Еще вариант для ставки — Тотал 2 больше за 1.72.