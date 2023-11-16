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    Кувейт — Индия. Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата мира 2026 года, 16 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Кувейт — Индия
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    Сборная Кувейта
    Кувейт сыграет на своем поле Индией в рамках 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:30 мск. Кувейт — Индия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Ноября 2023 года
    Кубань
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    •  Кубань 15:30 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Кувейт

    Эта сборная попытается пройти в следующий этап квалификации чемпионата мира 2026 года, но эта задача не из простых, ведь соперники по группе у Кувейта примерно равны.

    Осенью этого года сборная успела провести 4 товарищеских матча — две встречи в сентябре, и столько же — в октябре. В первых 2-х поединках Кувейт сначала обыграл Бахрейн (3:1), а затем уступил Кыргызстану (1:3).

    Уже в октябре сборная сначала проиграла ОАЭ (0:1), а затем обыграла Сирию (2:1). Интересно, что в последнем матче Кувейт сумел перевернуть ход матча и забить победный гол уже в 1-м тайме.

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    В предстоящем матче сборная встретится с Индией, которая показывает довольно неплохие результаты, но в последнее время забуксовала. У Кувейта будут шансы зацепиться за результат на своем поле, ведь сборная Индии далека от своей отпимальной форму.

    Индия

    Сборной предстоит пройти тяжелый путь в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Индия играет слишком нестабильно в последнее время, что может отрицательно сказаться на результатах команды в матчах отбора.

    Сборная Индии проиграла 3 последних матча Ираку (2:3), Ливану (0:1) и Малайзии (2:4). В последней встрече у сборной не было шансов, команда пыталась догнать соперника, но все безуспешно.

    Стоит отметить, что Индия выиграла Кубок САФФ. В том турнире ключевым игроком стал форвард Сунил Четри, который за 5 встреч в рамках турнира забил 5 голов, возглавив список лучших бомбардиров.

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    • Индия и Кувейт дважды встречались между собой в последнее время. В июне этого года команды сыграли вничью (1:1). В том матче Индия упустила победу, пропустив на 90+2-й минуте.

    Во 2-й очной встрече сборная взяла реванш, обыграв соперника в серии пенальти (1:1, 5:4 по пен.). Сможет ли Индия повторить успех прошлого поединка? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Кувейта предлагают — 1.65.

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    На викторию Индии дают — 5.30, ничья оценена — в 3.45.

    В предстоящем матче встретятся примерно равные команды. Можно рискнуть и предположить, что Кувейт и Индия сыграют вничью.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.45. Еще вариант для ставки — Тотал 2 больше за 1.72.

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    Кувейт — Индия: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды определить победителя?
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