«Институто» Кордоба на своем поле примет «Барракас Централь» в рамках группового этапа аргентинского Кубка Лиги. Матч пройдет 14 ноября, 03:00 (мск). «Институто» Кордоба — «Барракас Централь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Институто» Кордоба

После двенадцати туров «Институто» располагается на седьмом месте в своей группе с 18 очками и в случае победы может пробиться в плей-офф, куда попадают четыре лучшие команды. До занимающего четвертую строчку «Росарио» всего два очка, но он уже провел свою встречу.

В последнем матче команда на выезде обыграла «Архентинос Хуниорс» со счетом 2:1. До этого было поражение от «Велес Сарсфилд» (0:1). Вообще «Институто» играет в довольно прагматичной манере и не так много забивает.

С июня клуб возглавил довольно известный в Аргентине специалист Диего Дабове, работавший с «Велес Сарсфилд», «Банфилдом» и даже бразильской «Байя». Под его руководством команда прогрессирует и показывает довольно неплохой футбол.

Большинство игроков в «Институто» находятся в самом соку, но еще могут прогрессировать. Тут нет звучных имен, но несколько футболистов имеют опыт выступления в европейских и ведущих аргентинских клубах.

«Барракас Централь»

После 12-ти матчей команда располагается на последнем 14-м месте в своей группе и потеряла шансы на выход в плей-офф. «Барракас Централь» не выигрывает уже четыре матча.

В последней игре команда сыграла вничью с «Росарио» (1:1), до этого тоже была ничья с «Ураканом» (0:0). Она не так много забивает, хотя у нее есть качественные нападающие, но они не так часто демонстрируют свое мастерство.

Все прогнозы на футбол

Бюджет «Барракас» довольно средний и клуб не имеет возможности приглашать действительно сильных футболистов, поэтому основной упор делает на собственных талантов, которые затем выгодно продаются.

Главной звездой сейчас является капитан Иван Тапия, выступающий на позиции центрального полузащитника. Они воспитанник клуба и что самое интересное является сыном президентом Аргентины.

Ставки и прогнозы

По мнению букмекеров, фаворитом матча идет «Институто». На его победу дают — 1,82. На «Барракас» — 4,80. Ничья — 4,20.

Для гостей матч не имеет никакого турнирного значения, тогда, как для «Институто» он очень важен и победа в нем открывает возможный путь в плей-офф.

Мы считаем, что отличным вариантом для ставки станет «победа Институто» за 1,82. Сопернику ничего не нужно уже, поэтому возможно главный тренер даст возможность проверить свои силы резервистам.

Попробовать также более рисковый прогноз «на победу Институто плюс тотал меньше 2,5» за 3,60. Хозяевам нет смысла идти большими силами, достаточно забить один гол, а гостям ничего уже не надо.