ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовВремя перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо Том АспиналлАспиналл оказался слишком силен. Британец разбил Павловича за минуту и завоевал титул Рис Джеймс и Николас Джексон«Челси» — «Манчестер Сити» 4:4. Онлайн
  • 21:34
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в безумном матче
  • 21:29
    • «Спартак» минимально переиграл «Ростов»
  • 20:58
    • «Рубин» разобрался с «Сочи»
  • 20:19
    • Дубль Левандовского принес «Барселоне» победу в матче с «Алавесом»
  • 19:36
    • В динамовском дерби сильнее были москвичи
  • 19:24
    • ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубани» в матче Единой лиги ВТБ
  • 19:00
    • «Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Вест Хэм» одолел «Ноттингем Форест»
    Все новости спорта

    «Институто» должен добыть победу

    «Институто» Кордоба — «Барракас Централь». Ставка (к.1,82) и прогноз на Кубок лиги Арегнтины, 14 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Институто» Кордоба — «Барракас Централь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала — самый известный воспитанник «Институто»
    «Институто» Кордоба на своем поле примет «Барракас Централь» в рамках группового этапа аргентинского Кубка Лиги. Матч пройдет 14 ноября, 03:00 (мск). «Институто» Кордоба — «Барракас Централь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Институто» Кордоба

    После двенадцати туров «Институто» располагается на седьмом месте в своей группе с 18 очками и в случае победы может пробиться в плей-офф, куда попадают четыре лучшие команды. До занимающего четвертую строчку «Росарио» всего два очка, но он уже провел свою встречу.

    В последнем матче команда на выезде обыграла «Архентинос Хуниорс» со счетом 2:1. До этого было поражение от «Велес Сарсфилд» (0:1). Вообще «Институто» играет в довольно прагматичной манере и не так много забивает.

    С июня клуб возглавил довольно известный в Аргентине специалист Диего Дабове, работавший с «Велес Сарсфилд», «Банфилдом» и даже бразильской «Байя». Под его руководством команда прогрессирует и показывает довольно неплохой футбол.

  • Время перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо
  • В следующем сезоне нас ждет новый формат турнира, также известный как «швейцарская модель»
  • Сегодня

    • Большинство игроков в «Институто» находятся в самом соку, но еще могут прогрессировать. Тут нет звучных имен, но несколько футболистов имеют опыт выступления в европейских и ведущих аргентинских клубах.

    «Барракас Централь»

    После 12-ти матчей команда располагается на последнем 14-м месте в своей группе и потеряла шансы на выход в плей-офф. «Барракас Централь» не выигрывает уже четыре матча.

    В последней игре команда сыграла вничью с «Росарио» (1:1), до этого тоже была ничья с «Ураканом» (0:0). Она не так много забивает, хотя у нее есть качественные нападающие, но они не так часто демонстрируют свое мастерство.

    Все прогнозы на футбол

    Бюджет «Барракас» довольно средний и клуб не имеет возможности приглашать действительно сильных футболистов, поэтому основной упор делает на собственных талантов, которые затем выгодно продаются.

    Главной звездой сейчас является капитан Иван Тапия, выступающий на позиции центрального полузащитника. Они воспитанник клуба и что самое интересное является сыном президентом Аргентины.

    Ставки и прогнозы

    По мнению букмекеров, фаворитом матча идет «Институто». На его победу дают — 1,82. На «Барракас» — 4,80. Ничья — 4,20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Для гостей матч не имеет никакого турнирного значения, тогда, как для «Институто» он очень важен и победа в нем открывает возможный путь в плей-офф.

    Мы считаем, что отличным вариантом для ставки станет «победа Институто» за 1,82. Сопернику ничего не нужно уже, поэтому возможно главный тренер даст возможность проверить свои силы резервистам.

    Попробовать также более рисковый прогноз «на победу Институто плюс тотал меньше 2,5» за 3,60. Хозяевам нет смысла идти большими силами, достаточно забить один гол, а гостям ничего уже не надо.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Косово — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Интер — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бруклин — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эйбар — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Гояс
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куяба — Форталеза
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сантос — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Институто» Кордоба — «Барракас Централь»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на футбол. «Институто» должен добыть победу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры