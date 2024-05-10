Серб Новак Джокович сыграет против француза Корентена Муте во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 20:00 мск. Джокович — Муте: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джокович

Про Новака сейчас сложно что-то сказать с учетом того, что он почти не играет. В этом году он до сих пор принял участие лишь в четырех турнирах.

Очевидно только то, что серб вовсю готовится к «Ролан Гаррос». Титулы на «Больших шлемах» и олимпийское золото — это всё, что его сейчас интересует.

Все остальные турниры Джокович рассматривает лишь в качестве этапов подготовки.

В прошлом году перед мэйджором в Париже Ноле сыграл в Монте-Карло, Баня-Луке и в Риме.

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Этой весной Джокович решил ограничиться только «Мастерсами» на Лазурном берегу и Вечном городе.

В Монте-Карло первая ракетка мира выиграл у Романа Сафиуллина, Лоренцо Музетти и Алекса Де Минора, после чего уступил Касперу Рууду (4:6, 6:1, 4:6).

Муте

Корентен тем временем начал турнир с волевой победы над Сафиуллиным — 3:6, 7:6, 6:2.

Начало матча получилось так себе, но зато после первого сета француз не отдал ни гейма на своей подаче.

Примечательно, что Муте попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации 25-летний теннисист проиграл бразильцу Тиаго Монтейро.

В этом году Муте играет только на грунте. К этому моменту он провел уже 29 матчей, в которых одержал 18 побед. Лучшим результатом Корентена пока остается выход в полуфинал турнира в Сантьяго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте букмекеры в этом матче предлагают поставить за 7.70, а на Джоковича — за 1.10.

Прогноз: с одной стороны, все очевидно, но при этом есть сомнения, что Новак начнет с яркой, разгромной победы. Хотя в Монте-Карло получилось именно так — серб отдал Сафиуллину лишь три геймы.

Но упертый француз, скорее всего, заставит первую ракетку мира побегать.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.