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    У Соболенко будут проблемы на старте турнира в Риме?

    Волынец — Соболенко. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2024 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 19:00 мск. Волынец — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 10 Мая 2024 года

    Кэти Волынец

  • США
    •  Кэти Волынец 19:00 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •

    Волынец

    Кэти с учетом квалификации провела в Риме уже три матча.

    В отборе американская теннисистка выиграла у итальянски Дженнифер Руджери и украинки Юлии Стародубцевой.

    В основной сетке Волынец начала с победы над китаянкой Яфань Ван (7:6, 6:1).

    Волынец выиграла всего лишь втрой матч на грунте на уровне основной сетки WTA 250 и выше. В начале апреля она прошла один раунд в Чарльстон.

    На «тысячнике» в Мадриде Кэти проиграла в первом раунде квалификации австралийке Астре Шарме.

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    Лучшим результатом Волынец в этом году пока остается выход в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

    Соболенко

    Арина в минувшее воскресенье не смогла защитить титул на турнире в Мадриде.

    В решающем матче белорусская теннисистка проиграла Иге Свентек — 5:7, 6:4, 6:7.

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    • Можно сказать, что Соболенко очень сильно не повезло — в третьем сете она не реализовала три матчбола.

    Но один из главных итогов турнира в испанской столице заключается в том, что Арина наконец-то вернулась на свой уровень после не самого просто периода, в который уместились не только поражения, но и сложные события в личной жизни.

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    Также отметим, что в прошлом году Соболенко после победы в Мадриде провалила турнир в Риме, проиграв в первом же матче Софии Кенин.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Волынец в этом матче можно поставить за 7.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: скорее всего, Арина не повторит прошлогодних ошибок и на этот раз начнет в Риме с уверенной победы. С трудом верится, что американка справится с мощными ударами белорусской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.13.

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    Волынец — Соболенко. Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Волынец — Соболенко с коэффициентом 2.13.
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