Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 19:00 мск. Волынец — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Волынец

Кэти с учетом квалификации провела в Риме уже три матча.

В отборе американская теннисистка выиграла у итальянски Дженнифер Руджери и украинки Юлии Стародубцевой.

В основной сетке Волынец начала с победы над китаянкой Яфань Ван (7:6, 6:1).

Волынец выиграла всего лишь втрой матч на грунте на уровне основной сетки WTA 250 и выше. В начале апреля она прошла один раунд в Чарльстон.

На «тысячнике» в Мадриде Кэти проиграла в первом раунде квалификации австралийке Астре Шарме.

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Лучшим результатом Волынец в этом году пока остается выход в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соболенко

Арина в минувшее воскресенье не смогла защитить титул на турнире в Мадриде.

В решающем матче белорусская теннисистка проиграла Иге Свентек — 5:7, 6:4, 6:7.

Можно сказать, что Соболенко очень сильно не повезло — в третьем сете она не реализовала три матчбола.

Но один из главных итогов турнира в испанской столице заключается в том, что Арина наконец-то вернулась на свой уровень после не самого просто периода, в который уместились не только поражения, но и сложные события в личной жизни.

Также отметим, что в прошлом году Соболенко после победы в Мадриде провалила турнир в Риме, проиграв в первом же матче Софии Кенин.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Волынец в этом матче можно поставить за 7.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: скорее всего, Арина не повторит прошлогодних ошибок и на этот раз начнет в Риме с уверенной победы. С трудом верится, что американка справится с мощными ударами белорусской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.13.