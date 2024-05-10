Кэти Волынец
Арина Соболенко
Волынец
Кэти с учетом квалификации провела в Риме уже три матча.
В отборе американская теннисистка выиграла у итальянски Дженнифер Руджери и украинки Юлии Стародубцевой.
В основной сетке Волынец начала с победы над китаянкой Яфань Ван (7:6, 6:1).
Волынец выиграла всего лишь втрой матч на грунте на уровне основной сетки WTA 250 и выше. В начале апреля она прошла один раунд в Чарльстон.
На «тысячнике» в Мадриде Кэти проиграла в первом раунде квалификации австралийке Астре Шарме.
Лучшим результатом Волынец в этом году пока остается выход в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соболенко
Арина в минувшее воскресенье не смогла защитить титул на турнире в Мадриде.
В решающем матче белорусская теннисистка проиграла Иге Свентек — 5:7, 6:4, 6:7.
Можно сказать, что Соболенко очень сильно не повезло — в третьем сете она не реализовала три матчбола.
Но один из главных итогов турнира в испанской столице заключается в том, что Арина наконец-то вернулась на свой уровень после не самого просто периода, в который уместились не только поражения, но и сложные события в личной жизни.
Также отметим, что в прошлом году Соболенко после победы в Мадриде провалила турнир в Риме, проиграв в первом же матче Софии Кенин.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Волынец в этом матче можно поставить за 7.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: скорее всего, Арина не повторит прошлогодних ошибок и на этот раз начнет в Риме с уверенной победы. С трудом верится, что американка справится с мощными ударами белорусской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.13.