«Бертон» сыграет на своем поле с «Порт Вейлом» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Бертон» — «Порт Вейл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бертон»

Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Там она находится на скромном 14 месте.

При этом «Бертон» забивает с явной натугой. В 17 поединках игроки команды забили всего 16 мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Бертон» уступил «Нортхэмптону» со счетом 0:2.

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В первом матче команда не сумела одолеть «Порт Вейл» (0:0). Так что в домашней встрече «Бертон» будет стараться исправить ситуацию.

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Тем паче, соперник как раз в атаке и выглядит бледно.

«Порт Вейл»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. В третьем английском дивизионе «Порт Вейл» находится на 17 месте.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 16 поединках чемпионата игроки «Порт Вейла» отличились всего лишь 13 раз.

Свой последний поединок команда провела относительно продуктивно. «Порт Вейл» добыл выездную ничью на поле «Линкольна» (1:1).

А вот серия из трех матчей без побед не может не волновать тренерский штаб. Да и проблему с реализацией устранить все никак не удается.

Наверняка «Порт Вейл» постарается найти свои шансы в контригре. Оборона хозяев ведь не выглядит столь монолитно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бертона» предлагают — 2.24.

На викторию «Порт Вейла» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.42.

Хозяева выглядят монолитнее оппонента, который к тому же забивает с громадным скрипом .

Наш прогноз — Победа «Бертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.