«Бертон»
Эта команда выступает в третьем по рангу английском дивизионе. Там она находится на скромном 14 месте.
При этом «Бертон» забивает с явной натугой. В 17 поединках игроки команды забили всего 16 мячей.
В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Бертон» уступил «Нортхэмптону» со счетом 0:2.
В первом матче команда не сумела одолеть «Порт Вейл» (0:0). Так что в домашней встрече «Бертон» будет стараться исправить ситуацию.
И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Тем паче, соперник как раз в атаке и выглядит бледно.
«Порт Вейл»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. В третьем английском дивизионе «Порт Вейл» находится на 17 месте.
С атакой у команды откровенно не складывается. В 16 поединках чемпионата игроки «Порт Вейла» отличились всего лишь 13 раз.
Свой последний поединок команда провела относительно продуктивно. «Порт Вейл» добыл выездную ничью на поле «Линкольна» (1:1).
А вот серия из трех матчей без побед не может не волновать тренерский штаб. Да и проблему с реализацией устранить все никак не удается.
Наверняка «Порт Вейл» постарается найти свои шансы в контригре. Оборона хозяев ведь не выглядит столь монолитно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бертона» предлагают — 2.24.
На викторию «Порт Вейла» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.42.
Хозяева выглядят монолитнее оппонента, который к тому же
Наш прогноз — Победа «Бертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.