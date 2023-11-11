В 12-м туре французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле сразится с «ПСЖ». Матч пройдет 11 ноября и начнется в 19:00 по мск. «Реймс» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» пока достойно выступает в этом чемпионате. По итогам 11 сыгранных туров он идет на четвертой позиции в таблице с 20 очками и отстает от первой строки на пять баллов.

«Красно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать шесть викторий, два матча еще они свели вничью и трижды уступали, забили 17 голов при 12 пропущенных.

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К этому поединку 6-кратный чемпион Франции подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начал мировой 1:1 с «Тулузой» в гостях, а продолжил двумя викториями по 1:0 над «Лорьяном» дома и «Нантом» на выезде.

Календарь и таблица Лиги 1

Домашняя статистика «Реймса» в этом чемпионате выглядит следующим образом: три виктории и два поражения. Разница мячей в этих встречах составляет 7:5.

«ПСЖ»

Парижский клуб, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции, в этом также намерен положить в свою копилку золотые медали. После 11 туров нового розыгрыша Лиги 1 он идет с 24 пунктом вторым, уступая балл лидеру.

«ПСЖ» в текущем первенстве потерпел одно фиаско, проиграв дома «Ницце» 2:3 еще в середине сентября, три раза сыграл вничью и добился семи викторий.

В середине недели «сине-красные» уступили на выезде «Милану» 1:2 в Лиги чемпионов. Перед этим же они выиграли пять матчей кряду в различных турнирах. В прошлом туре Лиги 1 столичный коллектив дома разгромил «Монпелье» 3:0.

Вне родных стен в этом чемпионате Франции парижане еще не проигрывали. У них три виктории в пяти проведенных встречах и два мировых исхода.

В минувшем сезоне эти команды обе встречи между собой свели вничью — 0:0 и 1:1. А до этого в пяти поединках подряд побеждал «ПСЖ» с общим счетом 15:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают — 1.67.

На викторию «Реймса» дают — 5.24, ничья оценена — в 4.46.

Парижане после осечки в Милане должны реабилитироваться в матче чемпионата и наверняка обыграют вполне удобного для них соперника.

И также ставим в этой игре еще на то, что забивать будет только одна сторона.