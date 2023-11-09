«Бетис» сыграет на своем поле с «Арисом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» лидирует в своей группе Лиги Европы. В первом туре команда Пеллегрини проиграла «Рейнджерс» (0:1), после чего обыграла «Спарту» (2:1) и «Арис» (1:0).

Команда сейчас находится на восьмом месте в таблице чемпионата Испании. При этом целью севильцев является попадание в еврокубки.

Коэффициенты матча Бетис — Арис Лимасол 1X2Новым игрокам 1.335.609.50Бонус$9500

Вот только «Бетис» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах игроки команды отличились всего 16 результативными выстрелами.

Все прогнозы на Лигу Европы

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при четырех победах кряду в последних из них, так что хозяева — очевидный фаворит.

«Арис»

Кипрский клуб неплохо начал этот сезон и продолжает приятно удивлять. Он высоко идет в таблице чемпионата Кипра и в случае победы в следующем матче может претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

После нервной квалификации хозяева стартовали с выездного поражения от «Спарты» 2:3. Надежду команде подарила победа над «Рейнджерс» со счетом 2:1, тем не менее, после этого она проиграла «Бетису» (0:1).

Таким образом, «Арис» уступает «Бетису», «Спарте» и «Рейнджерс» в таблице, где занимает последнее место, имея 3 пункта, 4 забитых и 5 пропущенных голов.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах, так что у гостей также неплохая форма, хотя и не такая, как у соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Бетис», коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Ариса» оценивается в 8,72, ничья — в 5,22.

В четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,35.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,85, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.