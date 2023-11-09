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    Есть ли у «Ариса» шансы против «Бетиса»?

    «Бетис» — «Арис». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига Европы, 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Арис»
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    «Бетис» — фаворит матча
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Арисом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 09 Ноября 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Арис Лимасол Арис Лимасол
  • Лига Европы. Группа C
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    «Бетис»

    «Бетис» лидирует в своей группе Лиги Европы. В первом туре команда Пеллегрини проиграла «Рейнджерс» (0:1), после чего обыграла «Спарту» (2:1) и «Арис» (1:0).

    Команда сейчас находится на восьмом месте в таблице чемпионата Испании. При этом целью севильцев является попадание в еврокубки.

    Коэффициенты матча Бетис — Арис Лимасол

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  • 1.335.609.50Бонус$9500
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    Вот только «Бетис» имеет заметные проблемы с реализацией. В 12 матчах игроки команды отличились всего 16 результативными выстрелами.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при четырех победах кряду в последних из них, так что хозяева — очевидный фаворит.

    «Арис»

    Кипрский клуб неплохо начал этот сезон и продолжает приятно удивлять. Он высоко идет в таблице чемпионата Кипра и в случае победы в следующем матче может претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

    После нервной квалификации хозяева стартовали с выездного поражения от «Спарты» 2:3. Надежду команде подарила победа над «Рейнджерс» со счетом 2:1, тем не менее, после этого она проиграла «Бетису» (0:1).

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    • Таким образом, «Арис» уступает «Бетису», «Спарте» и «Рейнджерс» в таблице, где занимает последнее место, имея 3 пункта, 4 забитых и 5 пропущенных голов.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах, так что у гостей также неплохая форма, хотя и не такая, как у соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Бетис», коэффициент на победу которого равен 1,33. Успех «Ариса» оценивается в 8,72, ничья — в 5,22.

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    В четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,35.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,85, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Бетис» — «Арис»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Ариса» шансы против «Бетиса»?
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