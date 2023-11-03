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    «ПСЖ» и «Монпелье» забьют друг другу

    «ПСЖ» — «Монпелье». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Монпелье»
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    «ПСЖ»
    «ПСЖ» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «ПСЖ» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Ноября 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «ПСЖ»

    Парижане продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «красно-синие» располагаются на второй позиции в турнирной таблице. В активе команды из Парижа 21 пункт и она только на один балл отстает от лидирующей «Ниццы» и на одно очко опережает третье «Монако».

    Парижский коллектив в десяти матчах смог добыть шесть побед, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. За это время команда из столицы Франции 23 раза поразила ворота соперника, а в свои пропустила лишь девять мячей.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Монпелье

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    Также столичный коллектив провел уже три матча Лиги чемпионов. Сначала он в родных стенах переиграл «Боруссию» (2:0), затем на выезде крупно уступил «Ньюкаслу», а потом дома разгромил «Милан». В итоге «ПСЖ» имеет в своем активе шесть очков и занимает первое место в своей группе.

    Все прогнозы на Лигу 1

    У подопечных Луиса Энрике сейчас серия из четырех побед во всех турнирах. В чемпионате они смогли сломить сопротивление «Бреста» (3:2), «Страсбурга» (3:0) и «Ренна» (3:1). Лишь перед этим они на выезде сыграли вничью с «Клермоном» (0:0).

    «Монпелье»

    Команд из одноименного города является середняком текущего сезона. За девять проведенных игр коллектив из Монпелье смог добыть три победы, трижды сыграл вничью и столько же раз проиграл. «Паладины» смогли забить пятнадцать мячей, а в свои пропустили одиннадцать.

    В итоге «оранжево-синие» сейчас имею в своем активе одиннадцать очков и занимают одиннадцатое место в турнирной таблице. Они на четыре пункта отстают от еврокубковой зоны и на два балла имеют зону вылета. При этом, у команды есть игра в запасе.

    В последней игре «Монпелье» на своем поле разгромил «Тулузу» (3:0), а до этого на выезде проиграл «Нанту» (0:2). Перед этим же была гостевая победа над «Лорьяном», ничейные результаты с «Ренном» (0:0) и «Страсбургом» (2:2), а также поражения от «Лилля» (0:1) и «Реймса» (1:3).

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    • По итогам прошлого сезона подопечные Мишеля Тер-Закаряна заняли двенадцатое место в турнирной таблице. Думается, что в этом сезоне главной задачей команды из Монпелье будет улучшить прошлогодний результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.30.

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    Ничью оценивают в 6.30, а победу «Монпелье» — в 9.50.

    Прогноз: обе команды смогут забить.

    Также сделаем ставку на уверенную победу «ПСЖ» минимум в два мяча.

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