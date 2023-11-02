«Кызылкум»
Эта команда изо всех сил пытается избежать расставания с элитой. «Кызылкум» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице.
Отставание от спасительной 11 позиции измеряется тремя пунктами. Между тем, у «Олимпика» еще два матча в запасе, а «Согдиана» в плюсе на 4 очка.
В предыдущем туре чемпионата «Кызылкум» снова не смог победить. Был отличный шанс одолеть «Олимпик», но счет так и остался не открытым.
Матчи с «Андижаном» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись победами.
Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Вот только проблемы в обороне и близко не решены.
«Андижан»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в первую пятерку. На текущий момент «Андижан» пребывает на 6 месте.
А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Андижана» в 23 матчах забили всего 23 раза.
В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Домашнее поражение от АГМК вышло минимальным, но оттого не менее досадным.
Зато до того команда выиграла в двух матчах кряду. Причем одна из викторий пришлась на матч с действующим чемпионом страны «Пахтакором» (1:0).
Наверняка «Андижан» будет активен в атаке. Теоретически команда еще может побороться даже за выход в топ-4.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Андижана» предлагают — 2.25.
На викторию «Кызылкума» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.37.
«Андижан»
Наш прогноз — Победа «Андижана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.