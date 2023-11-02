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    «Андижан» подтолкнет «Кызылкум» к вылету

    «Кызылкум» — «Андижан». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — «Андижан»
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    «Андижан»
    «Кызылкум» сыграет на своем поле с «Андижаном» в рамках 24-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:15 мск. «Кызылкум» — «Андижан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кызылкум»

    Эта команда изо всех сил пытается избежать расставания с элитой. «Кызылкум» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице.

    Отставание от спасительной 11 позиции измеряется тремя пунктами. Между тем, у «Олимпика» еще два матча в запасе, а «Согдиана» в плюсе на 4 очка.

    В предыдущем туре чемпионата «Кызылкум» снова не смог победить. Был отличный шанс одолеть «Олимпик», но счет так и остался не открытым.

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    Матчи с «Андижаном» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись победами.

    Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Вот только проблемы в обороне и близко не решены.

    «Андижан»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в первую пятерку. На текущий момент «Андижан» пребывает на 6 месте.

    А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Андижана» в 23 матчах забили всего 23 раза.

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    • В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Домашнее поражение от АГМК вышло минимальным, но оттого не менее досадным.

    Зато до того команда выиграла в двух матчах кряду. Причем одна из викторий пришлась на матч с действующим чемпионом страны «Пахтакором» (1:0).

    Наверняка «Андижан» будет активен в атаке. Теоретически команда еще может побороться даже за выход в топ-4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Андижана» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Кызылкума» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.37.

    «Андижан» смотрится монолитнее борца за выживание, и явно сыграет на своих козырях.

    Наш прогноз — Победа «Андижана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Кызылкум» — «Андижан»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на футбол. «Андижан» подтолкнет «Кызылкум» к вылету
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