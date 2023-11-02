«Кызылкум» сыграет на своем поле с «Андижаном» в рамках 24-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:15 мск. «Кызылкум» — «Андижан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызылкум»

Эта команда изо всех сил пытается избежать расставания с элитой. «Кызылкум» сейчас занимает 12 место в турнирной таблице.

Отставание от спасительной 11 позиции измеряется тремя пунктами. Между тем, у «Олимпика» еще два матча в запасе, а «Согдиана» в плюсе на 4 очка.

В предыдущем туре чемпионата «Кызылкум» снова не смог победить. Был отличный шанс одолеть «Олимпик», но счет так и остался не открытым.

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Матчи с «Андижаном» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись победами.

Хозяевам в этой встрече нужно исключительно побеждать. Вот только проблемы в обороне и близко не решены.

«Андижан»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в первую пятерку. На текущий момент «Андижан» пребывает на 6 месте.

А вот с реализацией у команды складывается не столь успешно. Игроки «Андижана» в 23 матчах забили всего 23 раза.

В минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. Домашнее поражение от АГМК вышло минимальным, но оттого не менее досадным.

Зато до того команда выиграла в двух матчах кряду. Причем одна из викторий пришлась на матч с действующим чемпионом страны «Пахтакором» (1:0).

Наверняка «Андижан» будет активен в атаке. Теоретически команда еще может побороться даже за выход в топ-4.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Андижана» предлагают — 2.25.

На викторию «Кызылкума» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.37.

«Андижан» смотрится монолитнее борца за выживание , и явно сыграет на своих козырях.

Наш прогноз — Победа «Андижана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.