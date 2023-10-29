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    Вернется ли «Вест Хэм» к победам?

    «Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Англии, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Эвертон»
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    «Вест Хэм» — фаворит матча
    В воскресенье, 29 октября на «Лондон Стэдиум» состоится поединок, в котором «Вест Хэм» сыграет против «Эвертона» в 10-м туре АПЛ. Начало игры запланировано на 15:00 по мск. «Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2023 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    «Вест Хэм»

    В прошлом розыгрыше АПЛ «Вест Хэм» занял только 14-е место в турнирной таблице. Однако лондонцы выиграли Лигу конференций, одолев в финале «Фиорентину» 2:1, и благодаря этому получили путевку в Лигу Европы.

    В чемпионате Англии текущего сезона лондонская команда набрала в девяти проведенных играх 14 баллов и находится на девятой строке в турнирной таблице, уступая шестью пунктами четвертой позиции.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Эвертон

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    На этой неделе «Молотобойцы» потерпели фиаско в 3-м туре группового раунда Лиги Европы от «Олимпиакоса» (1:2) на выезде, поэтому теперь его лидерство в квартете оказалось под угрозой.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух поражениях кряду в последних из них, так что ранее неплохая форма хозяев явно пошатнулась.

    «Эвертон»

    «Эвертон» в прошлом сезоне с большими трудностями отстоял свое место в Премьер-лиге, финишировав на 17 месте, опередив зону вылета всего на два очка.

    В новом первенстве «Ирискам» заработали семь баллов в девяти первых турах и расположились с ними на 16-м месте в турнирной таблице. Зону вылета они опережают на три пункта.

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    • «Синие» начали текущее первенство с трех фиаско подряд, где даже не забивали. И только в четвертом туре они заработали первый балл в сезоне, что позволило ему прервать свое падение.

    В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения при одной победе и выиграли трижды в пяти последних матчах, так что форма гостей носит противоречивый характер.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,12. Успех «Эвертона» оценивается в 3,25, ничья — в 4,00.

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    В шести из восьми последних матчей дома хозяева обыграли своих соперников.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет за 2,12.

    Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет 1-й тайм и матч за 3,05, ведь хозяева, как фаворит игры, имеют неплохие шансы реализовать такой сценарий.

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    «Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Вест Хэм» к победам?
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