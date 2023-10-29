ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:2. Онлайн Магомед АнкалаевТитульник Анкалаева откладывается. Спорное решение в бою с Уокером спутало все карты «Барселона» против «Реала»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона?
  • 00:01
    • «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас» в гостях
    Все новости спорта

    Смогут ли команды определить победителя?

    «Наполи» — «Милан». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Серия А, 29 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Леау — нападающий «Милана»
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Милан Милан
  • Милан
    •

    «Наполи»

    В прошлом сезоне «неаполитанцы» впервые за 33 года стали чемпионом Италии, но в нынешнем команде гораздо сложнее. После 9-и туров «Наполи» занимает 4-е место, отставая от 1-й позиции на 5 очков.

    На старте сезона уже и форвард «Наполи» Виктор Осимхен выглядит не так мощно. Даже несмотря на то, что нападающий забил 6 голов в 8-и встречах чемпионата Италии.

    Коэффициенты матча Наполи — Милан

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.403.50Бонус$9500
    •

    В последних 5-и матчах Серии А «Наполи» проиграл только «Фиорентине» (1:3), трижды побеждал, а также так однажды сыграл вничью. В последнем туре Серии А «неаполитанцы» одержали уверенную победу над «Вероной» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В том матче полузащитник команды Хвича Кварацхелия сделал дубль. В нынешнем сезоне у грузинского футболиста 8 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассисты — отличный результат!

    В предстоящем матче «неаполитанцы» сыграют с прямым конкурентом по таблице Серии А «Миланом», который также стабильно дает результат. К тому же, «Наполи» не лучшим образом выступает на своем поле, набрав только 6 очков в 4-х встречах.

    «Милан»

    Команда занимает 2-е место в таблице Серии А, отставая от 1-й строчки лишь на один балл, на которой плотно засел «Интер». «Милан» вполне может стат полноправным лидером лиги, но сейчас необходимо снова почувствовать вкус побед.

    В последних 4-х матчах команда обыграла только «Дженоа» (1:0), забив единственный гол только на 87-й минуте. К тому же, «Милан» проиграл «Ювентусу» (0:1) и ПСЖ (0:3), а также один раз сыграл вничью. За этот период «россонери» забили только один гол «Дженоа», а во всех остальных матча — ноль.

  • Рискнули и проиграли. Звезды сборной Италии попались на нелегальных ставках
  • Все подробности скандала со ставками в итальянском футболе
  • 25/10/2023

    • Несмотря на это, у «Милана» есть интересная тройка нападения, которая может сделать результат уже в нынешнем сезоне. Рафаэль Леау — Оливье Жиру — Кристиан Пулишич отлично сыгрались между собой, но в последнее время у футболистов как-то не прет.

    В последних 3-х очных встречах между «Наполи» и «Миланом» «россонери» дважды побеждали (4:0 и 1:0), а в последнем матче сыграли вничью (1:1). Сможет ли «Милан» и дальше забирать очки у «неаполитанцев»? Команда занимает 2-е место в лиге по результатам гостевых встреч, потеряв только 3 очка на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 2.20.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Милана» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.40.

    Силы команд примерно равны, но «Наполи» часто теряет очки на своем поле в нынешнем сезоне. Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — «Наполи» забьет в 1-м тайме за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Касаткина — Хаддад Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сокол — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альмерия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сассуоло — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды определить победителя?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры