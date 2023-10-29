«Наполи» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

В прошлом сезоне «неаполитанцы» впервые за 33 года стали чемпионом Италии, но в нынешнем команде гораздо сложнее. После 9-и туров «Наполи» занимает 4-е место, отставая от 1-й позиции на 5 очков.

На старте сезона уже и форвард «Наполи» Виктор Осимхен выглядит не так мощно. Даже несмотря на то, что нападающий забил 6 голов в 8-и встречах чемпионата Италии.

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В последних 5-и матчах Серии А «Наполи» проиграл только «Фиорентине» (1:3), трижды побеждал, а также так однажды сыграл вничью. В последнем туре Серии А «неаполитанцы» одержали уверенную победу над «Вероной» (3:1).

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В том матче полузащитник команды Хвича Кварацхелия сделал дубль. В нынешнем сезоне у грузинского футболиста 8 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассисты — отличный результат!

В предстоящем матче «неаполитанцы» сыграют с прямым конкурентом по таблице Серии А «Миланом», который также стабильно дает результат. К тому же, «Наполи» не лучшим образом выступает на своем поле, набрав только 6 очков в 4-х встречах.

«Милан»

Команда занимает 2-е место в таблице Серии А, отставая от 1-й строчки лишь на один балл, на которой плотно засел «Интер». «Милан» вполне может стат полноправным лидером лиги, но сейчас необходимо снова почувствовать вкус побед.

В последних 4-х матчах команда обыграла только «Дженоа» (1:0), забив единственный гол только на 87-й минуте. К тому же, «Милан» проиграл «Ювентусу» (0:1) и ПСЖ (0:3), а также один раз сыграл вничью. За этот период «россонери» забили только один гол «Дженоа», а во всех остальных матча — ноль.

Несмотря на это, у «Милана» есть интересная тройка нападения, которая может сделать результат уже в нынешнем сезоне. Рафаэль Леау — Оливье Жиру — Кристиан Пулишич отлично сыгрались между собой, но в последнее время у футболистов как-то не прет.

В последних 3-х очных встречах между «Наполи» и «Миланом» «россонери» дважды побеждали (4:0 и 1:0), а в последнем матче сыграли вничью (1:1). Сможет ли «Милан» и дальше забирать очки у «неаполитанцев»? Команда занимает 2-е место в лиге по результатам гостевых встреч, потеряв только 3 очка на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 2.20.

На викторию «Милана» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.40.

Силы команд примерно равны, но «Наполи» часто теряет очки на своем поле в нынешнем сезоне. Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — «Наполи» забьет в 1-м тайме за 1.88.