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    Очередные 3 очка для «Палермо»?

    «Палермо» — «Специя». Ставки (к. 2.14) и прогноз на футбол, Серия В, 23 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Специя»
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    Футболисты «Палермо»
    В матче 10-го тура итальянской Серии В «Палермо» примет «Специя» на поле стадиона «Ренцо Барбера». Игра состоится в Палермо 23 октября и начнется в 21:30 мск. «Палермо» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 23 Октября 2023 года
    Палермо
  • Италия. Серия B
    •  Палермо 21:30 Специя Специя
  • Италия. Серия B
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    «Палермо»

    «Горожане» выиграли последние три встречи в турнире, причем в двух из трех случаев с разрывом в два гола.

    Серия началась с выездной победы над «Венецией» со счетом 3:1. После этого «Палермо» на своем поле выиграл у «Зюдтироля» (2:1). В прошлом туре «орлы» разобрались с «Моденой» (2:0).

    У «Палермо» 8 матчей в сезоне. Команда имеет две игры в запасе и на данный момент с 16 очками занимает 3-е место.

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    То есть у нее есть запас матчей для того, чтобы попытаться выйти в лидеры. Клуб имеет 19 очков, а отрыв от лидера составляет 4 пункта.

    «Специя»

    Гости недавно одержали первую победу в сезоне. На выезде они победили «Фералписало» (2:1). В целом же команда немного прибавила в сравнении со стартом розыгрыша и не проигрывает вот уже три тура.

    Помимо победы у команды было две нулевых ничьи. «Специя» сыграла по нулям с «Брешией» и «Пизой».

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    • В турнирной таблице «Специя» занимает 17-е место. У нее 6 очков на счету — 1 победа и 3 ничьи при четырех поражениях.

    У «орлят» также 8 матчей в сезоне. Это меньше на две игры, чем у ближайших конкурентов за выход из зоны вылета.

    Прогноз и ставки

    «Палермо» в неплохой форме и потому букмекеры решили выставить клуб в качестве фаворита. Котировки составляют 2.14 и 3.50 соответственно.

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    У хозяев хороший показатель забитых голов — 14 мячей в 8 играх. У них всего 4 пропущенных гола. Это второй показатель в лиге на данный момент.

    На стороне «Палермо» также серия из трех побед. Это достаточно, чтобы результат был в пользу хозяев «Ренцо Барбера».

    Рекомендуется поставить на победу «Палермо». Кроме того, можно сделать ставку на победу «Палермо» с форой -1.5 за 3.70. Меньше двух клуб не забивает третью игру подряд, имея при этом надежную оборону.

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