«Волгарь»
Астраханский клуб продолжает занимать последнюю позицию в турнирной таблице Первой лиги. У команды всего девять очков после 14-ти туров. Но положение «Волгаря» сейчас не выглядит безнадежным.
После назначения опытного Сергея Павлова на пост главного тренера астраханцы начинают подавать признаки жизни. Сначала они четыре раза подряд сыграли вничью в чемпионате, затем обыграли «КАМАЗ» (2:1).
Коэффициенты матча Волгарь — Алания
В последнем туре «Волгарь» играл очень неплохо против «Тюмени», мог спокойно выиграть, создал немало моментов у ворот соперника, но в итоге прозевал контратаку на последних минутах и в итоге уступил со счетом 0:1. Зато в Кубке России команда прошла в следующий круг, обыграв «Енисей» (1:0).
Первым делом Сергей Павлов в «Волгаре» занялся наведением порядка в оборонительной линии, и это ему удалось. Трио центральных защитников стало играть гораздо надежнее, а вратарь Даниил Одоевский, арендованный у «Зенита», итак с начала сезона действует очень уверенно.
«Алания»
Подопечные Олега Василенко справедливо идут на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. Они гораздо стабильнее своих соперников, у них выстроена игра, имеется довольно сильный и глубокий состав.
В последнем туре «Алания», как обычно, в прагматичном стиле победила на своем поле «Ленинградец». Не форсируя события на поле, «барсы» спокойно и методично долбили оборону соперника, пока на 65-й минуте не забил Вячеслав Кротов.
Опытный форвард лишь недавно появился в составе «Алании», но уже забивает второй матч подряд, показывая отличное командное взаимодействие с другими партнерами. Вообще, при Василенко команда играет не так ярко, как при прежних наставниках Зауре Тедееве и особенно Спартаке Гогниеве.
«Алания» может спокойно закрыться, когда поведет, часто играет «по счету», очень редко идет добивать соперника. Вратарь Иван Солдатенко уже не устраивает забеги на чужую половину поля и не разыгрывает мяч как опорный полузащитник.
Ставки и прогнозы
Фаворитом букмекеры считают «Аланию», что неудивительно. На ее победу дают — 1,96. Успех «Волгаря» можно взять за — 4,10. Ничья оценивается в — 3,4.
Обе команды играют в довольно прагматичный и не самый результативный футбол. Особенно прибавил в этом «Волгарь» после того, как его возглавил Сергей Павлов, имеющий огромный опыт работы с различными клубами Первой лиги.
Поэтому отличным вариантом станет прогноз на тотал меньше 2 за коэффициент 2,25. Скорее всего, игра будет довольно тягучая, плотная на каждом участке, а раскрыть ее сможет лишь быстрый гол. Также стоит учитывать и вероятность не самой лучшей погоды, пусть это и южный город — Астрахань.
В качестве гораздо более рисковой ставки можно попробовать взять победу «Волгаря» с нулевой форой за 3,0. Команда с каждым туром прибавляет и на своем поле способна преподнести неожиданность. Тем более, «Алании» победы даются очень натужно в нынешнем чемпионате.