«Урал» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 12-го тура РПЛ. Матч пройдет 22 октября, в 12:00 (мск). «Урал» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Безвыигрышная серия подопечных Виктора Гончаренко длится в РПЛ уже шесть матчей. Сейчас они располагаются в РПЛ на девятом месте с 16 очками, но весь задел был создан на старте сезона.

В последнем туре против «Локомотива» клуб из Екатеринбурга был близок к победе, вел в основное время со счетом 2:1, но умудрился пропустить гол от Тимура Сулейманова на 90+6 минуте.

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За «Урал» в этом матче отличились хорватский защитник Сильвие Бегич и капитан Эрик Бикфалви, который лишь недавно оправился от травмы. Предстоящий матч с «Сочи» Бегич будет пропускать из-за дисквалификации — это серьезная потеря для клуба.

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В матче с «Локомотивом» были еще два нереализованных пенальти со стороны молодого Ильи Ишкова при счете 2:1, которые немного надломили команду. В общем, «Урал» ходит с победой где-то рядом, но никак не может ее добыть. Хотя по игре видно, что почти вышел из кризиса

«Сочи»

Пока это главный аутсайдер чемпионата, как по результатам, так и по игре. «Сочи» располагается на последней строчке и имеет всего шесть очков. Причем, все они были добыты на старте сезона.

Серия поражений достигла шести матчей кряду. Не помогла даже смена главного тренера Дмитрия Хохлова на Александра Точилина. Под его руководством команда потерпела уже три поражения и просвета в игре пока не видно.

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В последнем туре «Сочи» потерпел поражение от «Зенита» (0:2) безо всяких шансов. Чуть раньше было поражение с тем же счетом от прямого конкурента «Факела». Главная причина неудачных результатов — слабый состав.

Лидеры Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Никита Бурмистров сильно сдали, их постоянно мучают травмы. Нет хорошего забивного нападающего. Мартин Крамарич неплохо начал сезон, а затем ушел в тень. Есть проблема и во вратарской линии после ухода Дениса Адамова. Просвета в результатах пока не видно.

Ставки и прогнозы

По мнению букмекеров, фаворитом является «Урал», коэффициент на его победу — 2,06. Ничья — 3,4. Успех «Сочи» можно забрать за — 4,1.

«Урал» ходит постоянно рядом с победой, но ему постоянно чего-то не хватает, чтобы ее взять. Так было с «Локомотивом», ранее с «Ростовом». При этом команда показывает неплохой и качественный футбол.

Команда Гончаренко гораздо лучше играет при собственных болельщиках, у нее в этом сезоне довольно сбалансированный состав, пришли неплохие иностранцы, подтягивается к основе молодежь.

Отличным вариантом станет ставка на чистую победу «Урала» за 2,06. Вряд ли «Сочи» в их сегодняшней форме сможет что-нибудь противопоставить команде Виктора Гончаренко.

В качестве более рискового варианта можно рассмотреть прогноз на победу хозяев через фору тотал больше 2,5. «Сочи» требуются очки, поэтому он будет идти в атаку и, возможно, забьет хотя бы один мяч. «Урал» же разобранному сопернику должен отгрузить пару мячей минимум. Прогноз на П1 плюс тотал больше 2,5 можно взять за 3.4.