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    «Черноморец» Нв — «Тюмень». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Тюмень»
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    «Черноморец» Новороссийск
    «Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Тюменью» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Октября 2023 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 17:00 Тюмень Тюмень
  • Россия. ФНЛ
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    «Черноморец» Нв

    Эта команда постепенно привыкает к «Лучшей лиге мира». «Моряки» пока только тринадцатые, к тому же выиграли всего лишь трижды.

    Правда, отрыв от опасной зоны все еще небольшой — 3 очка. Зато забивает и пропускает команда Константина Зырянова с одинаковой частотой.

    В предыдущем туре первенства «Черноморец» Нв снова проиграл. На выезде команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо».

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот в Кубке России «моряки» прошли в следующую стадию. В серии пенальти команда одолела КАМАЗ.

    Хозяева явно будут активно атаковать. Плюс ко всему, «Черноморец» Нв выиграл оба своих матча с «Тюменью», пусть и было это еще 25 лет назад.

    «Тюмень»

    Эта команда начала чемпионат довольно продуктивно. «Тюмень» сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы.

    С реализацией дела у команды обстоят весьма неплохо. В 14 матчах первенства тюменцы наколотили 19 мячей.

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    • В минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. «Тюмень» с минимальным счетом одолела «Волгарь».

    Плюс ко всему, тюменцы не пропускают уже на протяжении двух матчей. Да и вообще, по игре команда выглядит симпатично.

    Наверняка «Тюмень» не будет отсиживаться в тылах. Октябрьский цикл она проводит довольно продуктивно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 1.94.

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    На викторию «Тюмени» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды явно способны улучшить собственные результаты, так что ждем результативной игры.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Черноморец» Нв — «Тюмень»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевое шоу!
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