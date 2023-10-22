«Черноморец» Нв
Эта команда постепенно привыкает к «Лучшей лиге мира». «Моряки» пока только тринадцатые, к тому же выиграли всего лишь трижды.
Правда, отрыв от опасной зоны все еще небольшой — 3 очка. Зато забивает и пропускает команда Константина Зырянова с одинаковой частотой.
В предыдущем туре первенства «Черноморец» Нв снова проиграл. На выезде команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо».
А вот в Кубке России «моряки» прошли в следующую стадию. В серии пенальти команда одолела КАМАЗ.
Хозяева явно будут активно атаковать. Плюс ко всему, «Черноморец» Нв выиграл оба своих матча с «Тюменью», пусть и было это еще 25 лет назад.
«Тюмень»
Эта команда начала чемпионат довольно продуктивно. «Тюмень» сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы.
С реализацией дела у команды обстоят весьма неплохо. В 14 матчах первенства тюменцы наколотили 19 мячей.
В минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. «Тюмень» с минимальным счетом одолела «Волгарь».
Плюс ко всему, тюменцы не пропускают уже на протяжении двух матчей. Да и вообще, по игре команда выглядит симпатично.
Наверняка «Тюмень» не будет отсиживаться в тылах. Октябрьский цикл она проводит довольно продуктивно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 1.94.
На викторию «Тюмени» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.40.
Обе команды явно
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.