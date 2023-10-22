«Черноморец» Нв сыграет на своем поле с «Тюменью» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Тюмень»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Черноморец» Нв

Эта команда постепенно привыкает к «Лучшей лиге мира». «Моряки» пока только тринадцатые, к тому же выиграли всего лишь трижды.

Правда, отрыв от опасной зоны все еще небольшой — 3 очка. Зато забивает и пропускает команда Константина Зырянова с одинаковой частотой.

В предыдущем туре первенства «Черноморец» Нв снова проиграл. На выезде команда минимально уступила махачкалинскому «Динамо».

Прогнозы на ФНЛ

А вот в Кубке России «моряки» прошли в следующую стадию. В серии пенальти команда одолела КАМАЗ.

Хозяева явно будут активно атаковать. Плюс ко всему, «Черноморец» Нв выиграл оба своих матча с «Тюменью», пусть и было это еще 25 лет назад.

«Тюмень»

Эта команда начала чемпионат довольно продуктивно. «Тюмень» сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы.

С реализацией дела у команды обстоят весьма неплохо. В 14 матчах первенства тюменцы наколотили 19 мячей.

В минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. «Тюмень» с минимальным счетом одолела «Волгарь».

Плюс ко всему, тюменцы не пропускают уже на протяжении двух матчей. Да и вообще, по игре команда выглядит симпатично.

Наверняка «Тюмень» не будет отсиживаться в тылах. Октябрьский цикл она проводит довольно продуктивно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Черноморца» Нв предлагают — 1.94.

На викторию «Тюмени» дают — 3.79, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно способны улучшить собственные результаты , так что ждем результативной игры.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.