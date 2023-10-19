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    «Акрон» быстро огорчит ярославцев

    «Акрон» — «Шинник». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Шинник»
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    «Акрон»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 октября, начало — в 16:30 мск. «Акрон» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 19 Октября 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:30 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Акрон»

    Тольяттинцы все мечтают о повышении в классе. Сейчас подопечные Евгения Калешина находятся на 4 месте в первом дивизионе.

    Команда постепенно прибавляет. Например, в двух последних поединках «Акрон» добыл две минимальные виктории.

    Коэффициенты матча Акрон — Шинник

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  • 1.883.404.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре первенства «Акрон» переиграл «Родину». А до того команда Калешина привезла три очка из Каспийска.

    Все прогнозы на футбол

    Основной задачей команды является подъем в РПЛ. Да и в Кубке тольяттинцы вполне способны изрядно пошуметь.

    Нет сомнений, что «Акрон» будет активно атаковать. Подопечные Калешина смотрятся сильнее ярославцев.

    «Шинник»

    Эта команда выступает весьма скромно. «Шинник» на данный момент пребывает на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Команда выиграла лишь 6 раз из 14 матчей. Да и оборона «Шинника» дала результативный сбой уже 20 раз.

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    • Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Шинник» по всем статьям уступил КАМАЗу (0:4).

    До того «Шинник» расписал мировую с «Енисеем» (1:1). Не прибавляет позитива и трехматчевая серия без побед.

    Нет сомнений, что «Шинник» будет стремиться дать бой одному из лидеров первой лиги. Ярославцы слывут колючей командой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.44.

    У ярославцев имеются проблемы с надежностью тылов, тогда как команда Калешина постепенно набирает обороты.

    Наш прогноз — Победа «Акрона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.

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    «Акрон» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. «Акрон» быстро огорчит ярославцев
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