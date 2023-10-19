«Акрон»
Тольяттинцы все мечтают о повышении в классе. Сейчас подопечные Евгения Калешина находятся на 4 месте в первом дивизионе.
Команда постепенно прибавляет. Например, в двух последних поединках «Акрон» добыл две минимальные виктории.
Коэффициенты матча Акрон — Шинник
В предыдущем туре первенства «Акрон» переиграл «Родину». А до того команда Калешина привезла три очка из Каспийска.
Основной задачей команды является подъем в РПЛ. Да и в Кубке тольяттинцы вполне способны изрядно пошуметь.
Нет сомнений, что «Акрон» будет активно атаковать. Подопечные Калешина смотрятся сильнее ярославцев.
«Шинник»
Эта команда выступает весьма скромно. «Шинник» на данный момент пребывает на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Команда выиграла лишь 6 раз из 14 матчей. Да и оборона «Шинника» дала результативный сбой уже 20 раз.
Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Шинник» по всем статьям уступил КАМАЗу (0:4).
До того «Шинник» расписал мировую с «Енисеем» (1:1). Не прибавляет позитива и трехматчевая серия без побед.
Нет сомнений, что «Шинник» будет стремиться дать бой одному из лидеров первой лиги. Ярославцы слывут колючей командой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.89.
На викторию «Шинника» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.44.
Наш прогноз — Победа «Акрона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.