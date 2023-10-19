«Акрон» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 октября, начало — в 16:30 мск. «Акрон» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Тольяттинцы все мечтают о повышении в классе. Сейчас подопечные Евгения Калешина находятся на 4 месте в первом дивизионе.

Команда постепенно прибавляет. Например, в двух последних поединках «Акрон» добыл две минимальные виктории.

Коэффициенты матча Акрон — Шинник 1X2Новым игрокам 1.883.404.40Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Акрон» переиграл «Родину». А до того команда Калешина привезла три очка из Каспийска.

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Основной задачей команды является подъем в РПЛ. Да и в Кубке тольяттинцы вполне способны изрядно пошуметь.

Нет сомнений, что «Акрон» будет активно атаковать. Подопечные Калешина смотрятся сильнее ярославцев.

«Шинник»

Эта команда выступает весьма скромно. «Шинник» на данный момент пребывает на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Команда выиграла лишь 6 раз из 14 матчей. Да и оборона «Шинника» дала результативный сбой уже 20 раз.

Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Шинник» по всем статьям уступил КАМАЗу (0:4).

До того «Шинник» расписал мировую с «Енисеем» (1:1). Не прибавляет позитива и трехматчевая серия без побед.

Нет сомнений, что «Шинник» будет стремиться дать бой одному из лидеров первой лиги. Ярославцы слывут колючей командой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.89.

На викторию «Шинника» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.44.

У ярославцев имеются проблемы с надежностью тылов , тогда как команда Калешина постепенно набирает обороты.

Наш прогноз — Победа «Акрона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.