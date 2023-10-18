Венесуэла сыграет на своем поле с Чили в рамках 4-го тура квалификации Чемпионата мира 2026. Матч пройдет 18 октября, начало — в 00:00 мск. Венесуэла — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла

Венесуэльцы все мечтают о выходе на мировой форум. Для этого у команды есть все условия, да и теперь проще это сделать.

В трех стартовых турах отбора Венесуэла разжилась 4 очками. Вот только забивает команда с натугой: всего 2 гола.

В своем предыдущем поединке Венесуэла добыла важнейший турнирный балл. Команда дала бой самим бразильцам (1:1).

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А вот до того Венесуэла с минимальным счетом обыграла Парагвая. Да и оборона команды действует достаточно надежно.

В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Венесуэла давно не была так близка к реализации своей глобальной задачи.

Чили

Чилийцы переживают не самый просто этап. Лидеры команды явно не молодеют, да и стабильности в игре команды не так много.

В нынешнем отборочном цикле сборная Чили преуспевает не особо. Нынешнее 5 место высоким не назовешь, да и набрано всего 4 очка.

Свой последний поединок сборная Чили выиграла. Команда уверенно переиграла крепкую сборную Перу (2:0).

Матчи с Венесуэлой для команды складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

В этой встрече гости наверняка будут активны в атаке. Чилийцам нужно укрепляться в зоне прямого выхода на Мундиаль.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Венесуэлы предлагают — 2.65.

На викторию Чили дают — 2.74, ничья оценена — в 3.13.

Обе команды наверняка будут стремиться максимально преуспеть в атаке , так что ждем высокой результативности.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.13.