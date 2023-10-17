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    Остановит ли ЮАР Кот-д'Ивуар?

    Кот-д'Ивуар — ЮАР. Ставка (к. 1.93) и прогноз на товарищеский матч 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кот-д'Ивуар — ЮАР
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    Кот-д'Ивуар — фаворит матча
    Во вторник, 17 октября, в Абиджане сборная Кот-д'Ивуара сыграет против национальной команды ЮАР в рамках товарищеского матча. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. Кот-д'Ивуар — ЮАР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Октября 2023 года
    Кот-д Ивуар
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Кот-д Ивуар 22:00 ЮАР ЮАР
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    Кот-д'Ивуар

    Эта симпатичная команда традиционно высоко котируется в Африке. Да и по составу ивуарийцы выглядят впечатляюще.

    Вот только стабильности ивуарийцам явно недостает. Например, замбийцам они вчистую уступили со счетом 0:3.

    В своем предыдущем поединке Кот-д’Ивуар вновь не победил. В контрольной встрече команда расписала мировую с Марокко (1:1).

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    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что хозяева, в целом, в неплохой форме.

    ЮАР

    Сборная ЮАР также представляет собой приличную силу в Африке. Так, в своей отборочной группе на Кубок наций она выиграла с отрывом от сенсации ЧМ-2022 Марокко.

    При этом команда неплохо выступила в престижном африканском турнире — Кубке КОСАФА. Там она дошла до полуфинала, но выиграла бронзу в матче за третье место против Малави (0:0) по пенальти.

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    • Правда, южноафриканцы не сыграли на чемпионате мира прошлого года в Катаре, проиграв по дополнительным показателям победителю группы Гане.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, так что гости способны обыграть хозяев даже на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Кот-д'Ивуар, коэффициент на победу которого равен 1,93. Успех ЮАР оценивается в 3,92, ничья — в 3,26.

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    В трех из пяти последних матчах хозяев были сильнее своих соперников.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Кот-д'Ивуар выиграет за 1,93.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,72, ведь в четырех последних матчах ЮАР по крайней мере один из соперников не забивал.

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    Кот-д'Ивуар — ЮАР: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли ЮАР Кот-д'Ивуар?
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