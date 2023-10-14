«Тюмень» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 16:00 мск. «Тюмень» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

Тюменцы сейчас находятся на 6 месте таблицы. Причем команда лишь на один зачетный пункт отстает от зоны плей-офф.

Оборону «канониров» вряд ли можно назвать монолитной. В среднем тюменская команда пропускает гол за матч.

В предыдущем туре первенства «Тюмень» снова осталась без победы. Команда расписала сухую мировую с «Торпедо».

Прогнозы на ФНЛ

А вот с атакой у команды все отлично. В 13 поединках первенства тюменцы смогли наколотить 18 мячей.

«Тюмень» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера сибиряки просто обязаны при любой диспозиции.

«Волгарь»

Эта команда стала одним из неприятных открытий старта первенства. «Волгарь» на данный момент пребывает на самом дне турнирной таблицы.

Причем отставание от спасительной 15 позиции составляет 6 очков. Вот только оборона астраханцев частенько дает сбои: 19 пропущенных мячей.

Минувший тур стал для команды успешным. Дома астраханцы добыли сверхважную победу над КАМАЗом (2:1).

Поединки с тюменцами для команды проходят традиционно сложно. Из пяти последних очных встреч «Волгарь» выиграл трижды при двух поражениях.

И уж точно «Волгарь» будет стремиться разжиться очками. Тем паче, соперник не особо блещет стабильностью результатов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 1.75.

На викторию «Волгаря» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.56.

Астраханцы постепенно выбираются из стартового пике , так что явно не собираются отсиживаться в обороне.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.56.