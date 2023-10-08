ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус ХёйлуннЛига чемпионов. Лучший игрок на данный момент, темные лошадки и как спасти «МЮ»? Джуд БеллингемНовый «Галактико». Беллингем может стать в «Реале» суперзвездой калибра Роналду Мурат Гассиев и Отто ВаллинПроигрыш Гассиева от Валлина стал сенсацией. Теперь карьера Мурата под угрозой
    Все новости спорта

    Команде Алексея Миранчука удастся увезти три очка из Рима

    «Лацио» — «Аталанта». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 8 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Лацио»
    8 октября в матче чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Лацио» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 08 Октября 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 16:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •

    «Лацио»

    «Лацио» плохо начал новый сезон. В Серии А команде никак не удается разыграться. На данный момент римляне занимают лишь 16-е место в таблице.

    Стоит отметить, что в Лиге чемпионов дела у «Лацио» идут куда лучше. В двух играх набраны 4 очка. Итальянский клуб сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а также победил «Селтик» (2:1).

    Коэффициенты матча Лацио — Аталанта

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.302.60Бонус$9500
    •

    В семи турах Серии А «Лацио» набрал лишь 7 очков. Нужно срочно исправлять ситуацию. Римляне находятся на расстоянии четырех баллов от зоны вылета.

    Все прогнозы на Серию А

    Болельщики «Лацио» ждут матча с «Аталантой» с оптимизмом. Команда очень хорошо выступает на своем поле. Последний раз столичный коллектив терял очки в родных стенах 27 августа, когда проиграл «Дженоа».

    «Аталанта»

    «Аталанта» по итогам семи туров располагается в верхней части таблицы. Команда набрала 13 очков. Отставание от лидирующих в Серии А Милана и Интера составляет 5 баллов.

    В Лиге Европы у «Аталанты» также всё складывается успешно. В двух встречах одержаны две победы. Клуб одолел «Ракув» (2:0) и «Спортинг» Лиссабон (2:1).

  • Лига чемпионов. Лучший игрок на данный момент, темные лошадки и как спасти «МЮ»?
  • После захватывающей серии матчей 2-го тура ЛЧ возникло несколько животрепещущих вопросов
  • Вчера

    • В последних семи матчах во всех турнирах «Аталанта» уступила лишь однажды. Это случилось 17 сентября. Команда из Бергамо в Серии А проиграла на выезде «Фиорентине» (2:3).

    «Аталанта» постарается воспользоваться кризисом «Лацио». Сейчас игра «орлов» оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что «Аталанта» выиграла свои два последних гостевых матча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аталанты» можно поставить за 2.66. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.93. Ничья оценена — в 3.47.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Встреча не будет скучной. У «Лацио» накопилось немало проблем, и гости этим воспользуются.

    Можно сделать ставку на победу «Аталанты» с коэффициентом 2.66.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Циципас — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Синнер — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тиафо — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жукаев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алис — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кадис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шинник — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Команде Алексея Миранчука удастся увезти три очка из Рима
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры