8 октября в матче чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Лацио» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» плохо начал новый сезон. В Серии А команде никак не удается разыграться. На данный момент римляне занимают лишь 16-е место в таблице.

Стоит отметить, что в Лиге чемпионов дела у «Лацио» идут куда лучше. В двух играх набраны 4 очка. Итальянский клуб сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а также победил «Селтик» (2:1).

Коэффициенты матча Лацио — Аталанта 1X2Новым игрокам 2.853.302.60Бонус$9500

В семи турах Серии А «Лацио» набрал лишь 7 очков. Нужно срочно исправлять ситуацию. Римляне находятся на расстоянии четырех баллов от зоны вылета.

Все прогнозы на Серию А

Болельщики «Лацио» ждут матча с «Аталантой» с оптимизмом. Команда очень хорошо выступает на своем поле. Последний раз столичный коллектив терял очки в родных стенах 27 августа, когда проиграл «Дженоа».

«Аталанта»

«Аталанта» по итогам семи туров располагается в верхней части таблицы. Команда набрала 13 очков. Отставание от лидирующих в Серии А Милана и Интера составляет 5 баллов.

В Лиге Европы у «Аталанты» также всё складывается успешно. В двух встречах одержаны две победы. Клуб одолел «Ракув» (2:0) и «Спортинг» Лиссабон (2:1).

В последних семи матчах во всех турнирах «Аталанта» уступила лишь однажды. Это случилось 17 сентября. Команда из Бергамо в Серии А проиграла на выезде «Фиорентине» (2:3).

«Аталанта» постарается воспользоваться кризисом «Лацио». Сейчас игра «орлов» оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что «Аталанта» выиграла свои два последних гостевых матча.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аталанты» можно поставить за 2.66. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.93. Ничья оценена — в 3.47.

Встреча не будет скучной. У «Лацио» накопилось немало проблем, и гости этим воспользуются.

Можно сделать ставку на победу «Аталанты» с коэффициентом 2.66.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.78.