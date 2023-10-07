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    «Сочи» потерпит десятое поражение подряд?!

    «Сочи» — «Зенит». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Зенит»
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    «Зенит»
    «Сочи» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 10-го октября, начало — в 14:00 мск. «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года
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    «Сочи»

    Команда, которая в прошлом сезоне считалась довольно крепким середняком в РПЛ в этом году, внезапно, пробила дно, занимая последнее 16-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Сочи» отстает от спасительной 12-й строчки на 4 балла.

    У команды продолжается не просто черная, а чернющая полоса неудач, и одна из главных проблем в этой ситуации — это низкая результативность. За последние 8 матчей в РПЛ и Кубке России «Сочи» забил всего 3 гола при 12-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Сочи — Зенит

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    Интересно, что все последние 8 матчей южане проиграли. Причем, нет таких матчей, где «Сочи» откровенно провалился, большинство встреч заканчивались с минимальным перевесом соперника в счете.

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче против «Зенита» у «Сочи» не так много шансов вылезти из этой ямы, ведь команда Сергея Семака настроена вернуть свое лидерство в РПЛ, а для этого необходимо регулярно побеждать.

    «Зенит»

    «Сине-бело-голубые» уже не так команда, которая крушит всех подряд, как в прошлом сезоне. Сейчас «Зенит» не боится никто, причем, уход Малкома действительно сильно сказался на игре команды в атаке.

    После 10-и туров команда Сергея Семака занимает только 4-е место в таблице РПЛ, отставая от 1-й строчки аж на 6 баллов. Стоит отметить, что «Зенит» начал довольно много пропускать.

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    • К примеру, только за последние 2 матча в РПЛ команда пропустила 5 мячей от «Оренбурга» (1:3) и «Локомотива» (1:2). К тому же, новичок «Зенита» Вильсон Изидор пока не кажется достойной заменой Малкома. В 5-и матчах новоиспеченный форвард команды забил только один гол.

    В последней очной встрече против «Сочи» команды сыграли вничью со счетом 1:1. В том матче «Зенит» не смог сломать оборонительные редуты соперника. Сможет ли сочинцы вновь преподнести сюрпризы в матче с «Зенитом»? Сейчас это будет сделать гораздо сложнее, ведь неизвестно, когда «Сочи» сможет выбраться из ямы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Сочи» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.30.

    Хоть «Зенит» далек от своей оптимальной формы, у «Сочи» все гораздо хуже. Можно предположить, что южане продолжат проигрывать.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.95. Еще вариант для ставки — победа «Зенита» с форой (-1) за 1.90.

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    «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Сочи» потерпит десятое поражение подряд?!
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