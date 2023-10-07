«Сочи» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 10-го октября, начало — в 14:00 мск. «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда, которая в прошлом сезоне считалась довольно крепким середняком в РПЛ в этом году, внезапно, пробила дно, занимая последнее 16-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Сочи» отстает от спасительной 12-й строчки на 4 балла.

У команды продолжается не просто черная, а чернющая полоса неудач, и одна из главных проблем в этой ситуации — это низкая результативность. За последние 8 матчей в РПЛ и Кубке России «Сочи» забил всего 3 гола при 12-и пропущенных.

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Интересно, что все последние 8 матчей южане проиграли. Причем, нет таких матчей, где «Сочи» откровенно провалился, большинство встреч заканчивались с минимальным перевесом соперника в счете.

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче против «Зенита» у «Сочи» не так много шансов вылезти из этой ямы, ведь команда Сергея Семака настроена вернуть свое лидерство в РПЛ, а для этого необходимо регулярно побеждать.

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» уже не так команда, которая крушит всех подряд, как в прошлом сезоне. Сейчас «Зенит» не боится никто, причем, уход Малкома действительно сильно сказался на игре команды в атаке.

После 10-и туров команда Сергея Семака занимает только 4-е место в таблице РПЛ, отставая от 1-й строчки аж на 6 баллов. Стоит отметить, что «Зенит» начал довольно много пропускать.

К примеру, только за последние 2 матча в РПЛ команда пропустила 5 мячей от «Оренбурга» (1:3) и «Локомотива» (1:2). К тому же, новичок «Зенита» Вильсон Изидор пока не кажется достойной заменой Малкома. В 5-и матчах новоиспеченный форвард команды забил только один гол.

В последней очной встрече против «Сочи» команды сыграли вничью со счетом 1:1. В том матче «Зенит» не смог сломать оборонительные редуты соперника. Сможет ли сочинцы вновь преподнести сюрпризы в матче с «Зенитом»? Сейчас это будет сделать гораздо сложнее, ведь неизвестно, когда «Сочи» сможет выбраться из ямы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают — 1.55.

На викторию «Сочи» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.30.

Хоть «Зенит» далек от своей оптимальной формы, у «Сочи» все гораздо хуже. Можно предположить, что южане продолжат проигрывать.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.95. Еще вариант для ставки — победа «Зенита» с форой (-1) за 1.90.