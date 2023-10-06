«Бунедкор» сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 21-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 6 октября, начало — в 16:30 мск. «Бунедкор» — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бунедкор»

Эта команда непривычно ходит в середняках лиги. «Бунедкор» занимает лишь 8 место в турнирной таблице, и ни на что серьезное не претендует.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 20 поединках в воротах «Бунедкора» побывало 24 мяча.

В предыдущем туре чемпионата «Бунедкор» потерпел неудачу. Дома команда с минимальным счетом уступила «Сурхану».

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А вот до того «Бунедкор» переиграл «Насаф» (1:0). Так что стабильности в игре и результатах нет и в первом приближении.

«Бунедкор» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, обыгрывать аутсайдера команда уж точно обязана.

«Кызылкум»

«Кызылкум» сражается за сохранение прописки в элите. Вот и сейчас команда находится на 12 месте, отставая от спасительной 11 строчки на 3 очка.

Главным разочарованием в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 20 матчах забито всего 15 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кызылкум» дома уверенно одолел «Согдиану» (4:2).

Команда выиграла уже второй матч кряду, так что дела постепенно налаживаются. До того удалось справиться с «Сурханом» (2:1).

В этой встрече гости явно будут рады и ничьей. Причем три последних поединка с «Бунедкором» завершились для «Кызылкума» победами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бунедкора» предлагают — 1.89.

На викторию «Кызылкума» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.39.

Гости мотивированы выбраться из опасной зоны , так что ждем от соперников обоюдоострых атак.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.95.