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    «Бунедкор» — «Кызылкум». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 6 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Кызылкум»
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    «Бунедкор»
    «Бунедкор» сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 21-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 6 октября, начало — в 16:30 мск. «Бунедкор» — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бунедкор»

    Эта команда непривычно ходит в середняках лиги. «Бунедкор» занимает лишь 8 место в турнирной таблице, и ни на что серьезное не претендует.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 20 поединках в воротах «Бунедкора» побывало 24 мяча.

    В предыдущем туре чемпионата «Бунедкор» потерпел неудачу. Дома команда с минимальным счетом уступила «Сурхану».

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    А вот до того «Бунедкор» переиграл «Насаф» (1:0). Так что стабильности в игре и результатах нет и в первом приближении.

    «Бунедкор» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, обыгрывать аутсайдера команда уж точно обязана.

    «Кызылкум»

    «Кызылкум» сражается за сохранение прописки в элите. Вот и сейчас команда находится на 12 месте, отставая от спасительной 11 строчки на 3 очка.

    Главным разочарованием в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 20 матчах забито всего 15 мячей.

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  • 03/10/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кызылкум» дома уверенно одолел «Согдиану» (4:2).

    Команда выиграла уже второй матч кряду, так что дела постепенно налаживаются. До того удалось справиться с «Сурханом» (2:1).

    В этой встрече гости явно будут рады и ничьей. Причем три последних поединка с «Бунедкором» завершились для «Кызылкума» победами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бунедкора» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Кызылкума» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.39.

    Гости мотивированы выбраться из опасной зоны, так что ждем от соперников обоюдоострых атак.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.95.

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    «Бунедкор» — «Кызылкум»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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