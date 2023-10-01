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    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд». Ставка (к. 3.27) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 1 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»
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    ФК «Ноттингем Форест»
    1 октября в матче 7-го тура чемпионата Англии сыграют «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Октября 2023 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 16:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Ноттингем Форест»

    2 сентября «Ноттингем Форест» устроил сенсацию в матче с «Челси». Команда победила лондонцев на чужом поле со счетом 1:0. Но после этого наступил спад.

    В следующей домашней встрече с «Бернли» была только ничья. Поединок закончился со счетом 1:1. После этого «Ноттингем Форест» на выезде уступил «Манчестер Сити» (0:2).

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брентфорд

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    На данный момент клуб находится на 12-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» в шести матчах набрал 7 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    У хозяев в домашнем поединке должен быть боевой настрой. В случае победы команда сможет улучшить свое положение в таблице.

    «Брентфорд»

    Болельщики «Брентфорда» заждались побед. Команда давно не радовала своих поклонников. Последний раз клуб выигрывал 19 августа, когда в АПЛ разгромил «Фулхэм» (3:0).

    В шести матчах чемпионата Англии-2023/24 «Брентфорд» набрал такое же количество очков. Сейчас команда располагается на 13-й строчке.

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    • «Брентфорду» нужно поскорее исправлять ситуацию. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Если не улучшить результаты, то клубу будет тяжело покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.

    «Брентфорд» лучше играет в гостях, чем дома. На своем поле команда последний раз побеждала еще 28 мая. В предстоящей встрече есть неплохие шансы отобрать очки у «Ноттингем Форест».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Брентфорда» можно поставить за 2.62. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.76. Ничья оценена — в 3.27.

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    Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако явного фаворита выделить сложно.

    Стоит сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.27.

    Еще один наш прогноз — команды не забьют больше двух голов за 1.78.

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    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (3.27), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Команды не смогут выявить сильнейшего
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