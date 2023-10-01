«Ноттингем Форест»
2 сентября «Ноттингем Форест» устроил сенсацию в матче с «Челси». Команда победила лондонцев на чужом поле со счетом 1:0. Но после этого наступил спад.
В следующей домашней встрече с «Бернли» была только ничья. Поединок закончился со счетом 1:1. После этого «Ноттингем Форест» на выезде уступил «Манчестер Сити» (0:2).
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брентфорд
На данный момент клуб находится на 12-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» в шести матчах набрал 7 очков.
У хозяев в домашнем поединке должен быть боевой настрой. В случае победы команда сможет улучшить свое положение в таблице.
«Брентфорд»
Болельщики «Брентфорда» заждались побед. Команда давно не радовала своих поклонников. Последний раз клуб выигрывал 19 августа, когда в АПЛ разгромил «Фулхэм» (3:0).
В шести матчах чемпионата Англии-2023/24 «Брентфорд» набрал такое же количество очков. Сейчас команда располагается на 13-й строчке.
«Брентфорду» нужно поскорее исправлять ситуацию. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Если не улучшить результаты, то клубу будет тяжело покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.
«Брентфорд» лучше играет в гостях, чем дома. На своем поле команда последний раз побеждала еще 28 мая. В предстоящей встрече есть неплохие шансы отобрать очки у «Ноттингем Форест».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Брентфорда» можно поставить за 2.62. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.76. Ничья оценена — в 3.27.
Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако явного фаворита выделить сложно.
Стоит сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.27.
Еще один наш прогноз — команды не забьют больше двух голов за 1.78.