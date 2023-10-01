1 октября в матче 7-го тура чемпионата Англии сыграют «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

2 сентября «Ноттингем Форест» устроил сенсацию в матче с «Челси». Команда победила лондонцев на чужом поле со счетом 1:0. Но после этого наступил спад.

В следующей домашней встрече с «Бернли» была только ничья. Поединок закончился со счетом 1:1. После этого «Ноттингем Форест» на выезде уступил «Манчестер Сити» (0:2).

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На данный момент клуб находится на 12-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» в шести матчах набрал 7 очков.

Календарь и таблица АПЛ

У хозяев в домашнем поединке должен быть боевой настрой. В случае победы команда сможет улучшить свое положение в таблице.

«Брентфорд»

Болельщики «Брентфорда» заждались побед. Команда давно не радовала своих поклонников. Последний раз клуб выигрывал 19 августа, когда в АПЛ разгромил «Фулхэм» (3:0).

В шести матчах чемпионата Англии-2023/24 «Брентфорд» набрал такое же количество очков. Сейчас команда располагается на 13-й строчке.

«Брентфорду» нужно поскорее исправлять ситуацию. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Если не улучшить результаты, то клубу будет тяжело покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.

«Брентфорд» лучше играет в гостях, чем дома. На своем поле команда последний раз побеждала еще 28 мая. В предстоящей встрече есть неплохие шансы отобрать очки у «Ноттингем Форест».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Брентфорда» можно поставить за 2.62. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 2.76. Ничья оценена — в 3.27.

Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако явного фаворита выделить сложно.

Стоит сделать ставку на то, что будет зафиксирована ничья с коэффициентом 3.27.

Еще один наш прогноз — команды не забьют больше двух голов за 1.78.