«Бавария» сыграет на выезде против «Лейпцига» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:30 мск. «Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

Победная серия «Лейпцига» составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке он забил 18 мячей.

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Несколько дней назад команда Марко Розе вышла в следующий раунд Кубка Германии, выиграв на выезде у «Веена» (3:2).

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На прошлой неделе «Лейпциг» одержал гостевую победу над швейцарским «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, а потом набрал три очка в выездном матче чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии».

В новой кампании «Лейпциг» до сих пор потерпел лишь одно поражение — от «Байера» в середине августа.

Также интересно, что в шести из восьми предыдущих матчей «Лейпциг» забивал не менее трех мячей.

«Бавария»

«Бавария» тем временем находится на первой строчке, набрав в пяти матчах 13 очков. Столько же у «Байера», который отстает от чемпиона по дополнительным показателям.

Рекордмайстер очень мощно провел недавние матчи. Похоже, это можно считать возвращением настоящей «Баварии».

После шикарной победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля уничтожила «Бохум» (7:0).

На этой неделе «Бавария» легко вышла в следующий раунд Кубка Германии, разгромив «Пройссен Мюнстер» (4:0). Правда, в этом матче случилась неприятность — Серж Гнабри сломал руку.

Гарри Кейн в четырех предыдущих матчах забил пять мячей. Но нападение «Баварии» все равно не зависит только от англичанина. Остальные игроки атаки тоже здорово проявили себя на этом отрезке.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 3.75, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Баварии» — за 1.99.

Хозяевам в каком-то смысле не позавидуешь. «Бавария» приехала за реваншем. В прошлом месяце команда Тухеля «попала» «Лейпцигу» в матче за Суперкубок Германии со счетом 0:3.

Естественно, «Бавария» намерена доказать, что это поражение было всего лишь недоразумением.

Правда, есть еще один нюанс. «Лейпциг» ни разу не проиграл «Баварии» в прошлом сезоне. Первая встреча завершилась вничью, а в Мюнхене банда Розе обыграла будущего чемпиона со счетом 3:1.

В общем, несмотря на сумасшедший настрой гостей, есть смысл рассмотреть ставки на голы.

Оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.16.

Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых больше 9,5 за 2.01. В матчах между атакующими командами угловых мало не бывает.