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    Отберет ли «Севилья» очки у «Барселоны»?

    «Барселона» — «Севилья». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Примера, 29 сентября 2023 года

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    «Барселона» оступилась в прошлом туре
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Сентября 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Барселона»

    «Барселона» набрала 17 очков по итогам первых шести туров. «Сине-гранатовые» на момент публикации прогноза идут на первой позиции в турнирной таблице.

    На один балл меньше у «Жироны» и на два — у «Реала», которые занимают второе и третье места соответственно. При этом оба сыграли на матч меньше.

    Коэффициенты матча Барселона — Севилья

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  • 1.375.408.50Бонус$9500
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    В прошлом туре «Барселона» потеряла очки на выезде против «Мальорки» (2:2), сыграв вничью, из-за чего рискует потерять лидерство в случае побед конкурентов.

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    Эта осечка прервала победную серию коллектива в шесть поединков. Тем не менее, сейчас у него серия в 11 игр без поражений (девять побед), так что хозяева — явный фаворит.

    «Севилья»

    Команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает в середине турнирной таблицы, на 11-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

    Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только дважды — у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0) и на сегодня главного аутсайдера «Альмерии» (5:1).

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    • Также команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1).

    В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что определенные шансы у гостей все же есть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Барселона», коэффициент на победу которой равен 1,36. Успех «Севильи» оценивается в 8,21, ничья — в 5,41.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,24.

    Еще один вариант ставки — «Барселона» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 2,55, поскольку хозяева победили в трех из четырех последних матчей при тотал больше 3,5 голов.

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    «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Севилья» очки у «Барселоны»?
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