«Барселона» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» набрала 17 очков по итогам первых шести туров. «Сине-гранатовые» на момент публикации прогноза идут на первой позиции в турнирной таблице.

На один балл меньше у «Жироны» и на два — у «Реала», которые занимают второе и третье места соответственно. При этом оба сыграли на матч меньше.

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В прошлом туре «Барселона» потеряла очки на выезде против «Мальорки» (2:2), сыграв вничью, из-за чего рискует потерять лидерство в случае побед конкурентов.

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Эта осечка прервала победную серию коллектива в шесть поединков. Тем не менее, сейчас у него серия в 11 игр без поражений (девять побед), так что хозяева — явный фаворит.

«Севилья»

Команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает в середине турнирной таблицы, на 11-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только дважды — у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0) и на сегодня главного аутсайдера «Альмерии» (5:1).

Также команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1).

В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, так что определенные шансы у гостей все же есть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Барселона», коэффициент на победу которой равен 1,36. Успех «Севильи» оценивается в 8,21, ничья — в 5,41.

В пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,24.

Еще один вариант ставки — «Барселона» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 2,55, поскольку хозяева победили в трех из четырех последних матчей при тотал больше 3,5 голов.