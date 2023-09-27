ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юссуфа Мукоко — форвард дортмундской «Боруссии»Трансферный дайджест. 19 — 25 сентября Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон Рафаэль Физиев и Матеуш ГамротГамрот удосрочил Физиева, Митчелл выиграл решением у Иге. Обзор карда UFC Vegas 79
    Все новости спорта

    Остановит ли «Норвич» «Фулхэм»?

    «Фулхэм» — «Норвич». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок английской Лиги, 27 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Норвич
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Норвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фулхэм» — фаворит матча
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Фулхэм» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Сентября 2023 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 21:45 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
    •

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. При этом ему удалось совершить сенсацию, выбив в серии пенальти «Тоттенхэм» (1:1).

    Команда начала чемпионат Англии не лучше и не хуже обычного. Лондонцы сейчас пребывают на 11-й позиции в АПЛ с восемью очками.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Норвич Сити

    1X2Новым игрокам
  • 1.584.405.60Бонус$9500
    •

    Вот только с результативностью имеются заметные сложности. Немудрено, ведь летом «Дачников» покинул их лидер атак Александар Митрович.

    Все прогнозы на футбол

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражении при двух победах и двух ничьих, так что он — явный фаворит.

    «Норвич»

    Тем временем, «Норвич» прошел уже две стадии Кубка английской Лиги. Сперва ему удалось обыграть «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0) и «Бристоль Сити» (1:0).

    Команда выступает в Чемпионшипе, где стартовала вполне прилично. В восьми первых турах удалось добыть 13 очков и занимают восьмое место.

  • Есть жизнь после Кейна. «Шпоры» огорчили «Арсенал» благодаря опасному дуэту Сона и Мэддисона
  • Реакция спортивных СМИ на результат дерби Северного Лондона
  • 24/09/2023

    • Правда, оборона «Канареек» не выдерживает никакой критики. В восьми матчах она дала результативный сбой уже 16 раз, что мешает ей иметь лучшую разницу мячей и быть в зоне плей-офф.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, так что гостям будет сложно выиграть, тем более на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех «Норвича» оценивается в 5,28, ничья — в 4,20.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,12, ведь в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» было меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Калинская — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дарт — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рус — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Касаткина — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Шнайдер — Бай
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Хачанов — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч Зверев — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Рух — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уфа — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Мн — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фулхэм» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Норвич» «Фулхэм»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры