«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Фулхэм» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. При этом ему удалось совершить сенсацию, выбив в серии пенальти «Тоттенхэм» (1:1).

Команда начала чемпионат Англии не лучше и не хуже обычного. Лондонцы сейчас пребывают на 11-й позиции в АПЛ с восемью очками.

Коэффициенты матча Фулхэм — Норвич Сити 1X2Новым игрокам 1.584.405.60Бонус$9500

Вот только с результативностью имеются заметные сложности. Немудрено, ведь летом «Дачников» покинул их лидер атак Александар Митрович.

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В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражении при двух победах и двух ничьих, так что он — явный фаворит.

«Норвич»

Тем временем, «Норвич» прошел уже две стадии Кубка английской Лиги. Сперва ему удалось обыграть «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0) и «Бристоль Сити» (1:0).

Команда выступает в Чемпионшипе, где стартовала вполне прилично. В восьми первых турах удалось добыть 13 очков и занимают восьмое место.

Правда, оборона «Канареек» не выдерживает никакой критики. В восьми матчах она дала результативный сбой уже 16 раз, что мешает ей иметь лучшую разницу мячей и быть в зоне плей-офф.

В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, так что гостям будет сложно выиграть, тем более на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,58. Успех «Норвича» оценивается в 5,28, ничья — в 4,20.

В пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,12, ведь в трех из четырех последних матчей «Фулхэма» было меньше 2,5 голов.