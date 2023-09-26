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    БАТЭ — «Гомель». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Гомель»
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 19:00 мск. БАТЭ — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Сентября 2023 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 19:00 Гомель Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    БАТЭ

    Эта команда ныне не борется за чемпионский титул. БАТЭ пребывает на скромной пятой позиции, набрав лишь 31 очко.

    В 17 сыгранных матчах борисовцы добыли всего лишь 9 викторий. Да и атака явно не блещет результативностью: всего 28 точных ударов.

    В предыдущем туре чемпионата команда сумела разжиться тремя очками. БАТЭ дома переиграл слабенькую «Белшину» (2:1).

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    Эта победа стала для борисовского клуба уже четвертой кряду. Да и вообще, потенциально команда обязана быть в призерах.

    БАТЭ наверняка будет максимально активно атаковать. Тем паче, матчи с гомельчанами для команды традиционно складываются успешно.

    «Гомель»

    Эта команда на данный момент занимает 7 место в таблице. Причем отставание от третьей строчки составляет лишь 4 очка.

    А вот оборона команды выглядит бледно. В 19 матчах чемпионата Белоруссии в воротах гомельчан побывало уже 34 мяча.

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    • Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела удачно. «Гомель» в родных стенах одолел «Минск» (2:0).

    Да и вообще, гомельчане выиграли три своих последних матча. А вот последняя коллизия пришлась еще на июльский кубковый поединок.

    Гости наверняка настроены дать бой одному из грандов белорусского футбола. Отсиживаться в тылах «Гомель» точно не собирается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу БАТЭ предлагают — 1.51.

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    На викторию «Гомеля» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.40.

    «Гомель» считается весьма колючей командой, и явно способен оказать достойное сопротивление БАТЭ.

    Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Победа «Гомеля» или ничья за 2.60.

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    БАТЭ — «Гомель»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. Паритет в первом тайме заказывали?!
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