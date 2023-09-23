«Лацио» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Римляне не лучшим образом начали сезон в Серии А. В четырех матчах клуб одержал лишь одну победу. Стоит отметить, что «Лацио» обыграл «Наполи» — действующего чемпиона страны.

Три очка в четырех матчах — не лучший показатель. Ранее в Серии А столичный коллектив уступил «Лечче» (1:2), «Дженоа» (0:1) и «Ювентусу» (1:3).

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На этой неделе «Орлы» стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов. На своем поле они драматично спаслась от поражения, вырвав ничью на последних минутах с помощью гола своего вратаря.

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С учетом всех турниров, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при трех поражениях, так что у него не лучшая форма.

«Монца»

Команда минувший чемпионат завершила на 11-м месте в таблице. Этот результат можно считать явно удачным для столь скромного клуба.

Свой первый официальный поединок нового сезона команда не запишет себе в актив. «Монца» вылетела из Кубка Италии, уступив «Реджане» (1:2).

В стартовых турах клуб уступил «Интеру» (0:2), победил «Эмполи» (2:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и сыграл вничью с «Лечче» (1:1) на своем поле, поэтому сейчас идет на 14-м месте.

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив, включая товарищеские встречи, одержал одну победу при четырех поражениях и двух ничьих, так что его форма хуже, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Монцы» оценивается в 4,26, ничья — в 3,82.

В шести из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет 1-й тайм и матч за 2,64, ведь хозяева, как фаворит, имеют хорошие шансы на успех к перерыву и по итогам всего матча.