ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это? Mortal Kombat 1Уверенная «почти перезагрузка»: обзор Mortal Kombat 1 Пауло Дибала«Шериф» — «Рома» 1:2. Онлайн
  • 00:06
    • «Аякс» сыграл с «Марселем» вничью, «Брайтон» неожиданно уступил «АЕКу»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» обыграл дома «Бачка Топола», «Фрайбург» вырвал победу в конце матча у «Олимпиакоса»
  • 22:21
    • «Локомотив-Кубань» в овертайме переиграл ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ
  • 22:03
    • «Ливерпуль» обыграл ЛАСК, «Тулуза» сыграла вничью с «Юнионом»
  • 21:59
    • «Рома» в гостях одержала победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Лацио» с низов?

    «Лацио» — «Монца». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 23 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лацио» — фаворит матча
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Монцей» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Сентября 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Монца Монца
  • Монца
    •

    «Лацио»

    Римляне не лучшим образом начали сезон в Серии А. В четырех матчах клуб одержал лишь одну победу. Стоит отметить, что «Лацио» обыграл «Наполи» — действующего чемпиона страны.

    Три очка в четырех матчах — не лучший показатель. Ранее в Серии А столичный коллектив уступил «Лечче» (1:2), «Дженоа» (0:1) и «Ювентусу» (1:3).

    Коэффициенты матча Лацио — Монца

    1X2Новым игрокам
  • 1.803.954.50Бонус$9500
    •

    На этой неделе «Орлы» стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов. На своем поле они драматично спаслась от поражения, вырвав ничью на последних минутах с помощью гола своего вратаря.

    Все прогнозы на Серию А

    С учетом всех турниров, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при трех поражениях, так что у него не лучшая форма.

    «Монца»

    Команда минувший чемпионат завершила на 11-м месте в таблице. Этот результат можно считать явно удачным для столь скромного клуба.

    Свой первый официальный поединок нового сезона команда не запишет себе в актив. «Монца» вылетела из Кубка Италии, уступив «Реджане» (1:2).

  • Юные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24
  • 24 молодых игрока, за которыми стоит следить в Лиге чемпионов этого сезона
  • 19/09/2023

    • В стартовых турах клуб уступил «Интеру» (0:2), победил «Эмполи» (2:0), проиграл «Аталанте» (0:3) и сыграл вничью с «Лечче» (1:1) на своем поле, поэтому сейчас идет на 14-м месте.

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив, включая товарищеские встречи, одержал одну победу при четырех поражениях и двух ничьих, так что его форма хуже, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Монцы» оценивается в 4,26, ничья — в 3,82.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В шести из восьми последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет 1-й тайм и матч за 2,64, ведь хозяева, как фаворит, имеют хорошие шансы на успех к перерыву и по итогам всего матча.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Тревизан — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гремио — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аранго — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Болт
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Турон — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оболонь — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Александрия — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч БАТЭ — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Монца»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лацио» с низов?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры